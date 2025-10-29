Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Zahlen voraus 29.10.2025 16:42:00

Ausblick: Reddit zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Das schätzen Analysten vor der Zahlenvorlage von Reddit.

Reddit wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,525 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 208,82 Prozent erhöht. Damals waren 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 23 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 549,1 Millionen USD aus - das entspräche einem Plus von 57,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 348,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,88 USD, gegenüber -2,690 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 28 Analysten auf durchschnittlich 2,07 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,30 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch

