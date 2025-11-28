Ausblick: PS Marine Hldg stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PS Marine Hldg wird am 28.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,094 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte PS Marine Hldg 0,000 NOK je Aktie eingenommen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 68,5 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 168,8 Millionen NOK erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,148 USD, gegenüber 0,000 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 250,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 482,6 Millionen NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch