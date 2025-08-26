Ausblick: Motor Oil stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Motor Oil präsentiert in der am 27.08.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,15 EUR. Dies würde einer Verringerung von 26,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Motor Oil 1,56 EUR je Aktie vermeldete.

Motor Oil soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,45 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 24,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,26 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,28 EUR, während im vorherigen Jahr noch 2,62 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,02 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 12,19 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.ch