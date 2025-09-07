Ausblick: MamaMancinis informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

MamaMancinis wird am 08.09.2025 die Bücher zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,023 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte MamaMancinis noch 0,030 USD je Aktie eingenommen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 33,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 18,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,160 USD je Aktie, gegenüber 0,090 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 142,2 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 123,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch