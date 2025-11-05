Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Lucid Group Aktie

Zahlen voraus 05.11.2025 06:43:00

Ausblick: Lucid Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lucid Group wird die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen.

Lucid Group
13.22 CHF -3.47%
Lucid Group stellt am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -2,304 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Lucid Group noch ein Verlust pro Aktie von -4,100 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 370,6 Millionen USD - ein Plus von 85,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lucid Group 200,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -9,046 USD je Aktie, gegenüber -12,500 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 1,29 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 807,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images