10.12.2025 07:01:06

Ausblick: LPP präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

LPP
4023.00 EUR 0.27%
Kaufen Verkaufen

LPP gibt am 11.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 291,23 PLN je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte LPP noch 312,08 PLN je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 6,14 Milliarden PLN aus – das entspräche einem Plus von 17,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,21 Milliarden PLN in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1002,15 PLN je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 941,46 PLN je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 23,64 Milliarden PLN, gegenüber 20,19 Milliarden PLN im Vorjahr.

