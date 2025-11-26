Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
LPP Aktie

26.11.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: LPP gewährt Anlegern Blick in die Bücher

LPP
4002.00 EUR 6.46%
LPP wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.10.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 291,23 PLN je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 312,08 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll LPP 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 6,14 Milliarden PLN verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 17,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte LPP 5,21 Milliarden PLN umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1050,18 PLN je Aktie, gegenüber 941,46 PLN je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 23,68 Milliarden PLN. Im Vorjahr waren 20,19 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.

