Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’431 -0.4%  SPI 17’147 -0.4%  Dow 46’270 0.4%  DAX 24’237 -0.6%  Euro 0.9298 0.0%  EStoxx50 5’552 -0.3%  Gold 4’191 1.2%  Bitcoin 89’978 -0.9%  Dollar 0.8000 -0.1%  Öl 62.3 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
ChatGPT bald mit Erotikmodus? OpenAI bestätigt neue Funktion mit Altersprüfung
VW-Aktie: CEO Blume spricht von "stürmischen Zeiten" - Zehntausende Stellen fallen weg
Gold und Bitcoin: Warum Anleger jetzt auf Sachwerte setzen sollten
NVIDIA-Aktie & Gold auf Rekordkurs - Zufall oder Warnsignal?
Ausblick: Sartorius öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Suche...
200.- Saxo-Deal

Larsen & Toubro Infotech Aktie 33163217 / INE214T01019

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.10.2025 07:01:06

Ausblick: Larsen Toubro Infotech stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Larsen & Toubro Infotech
5476.95 INR -0.15%
Kaufen Verkaufen

Larsen Toubro Infotech äussert sich am 16.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

26 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 43,10 INR aus. Im letzten Jahr hatte Larsen Toubro Infotech einen Gewinn von 42,25 INR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Larsen Toubro Infotech in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,31 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 34 Analysten durchschnittlich bei 103,11 Milliarden INR im Vergleich zu 94,33 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 39 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 174,58 INR, gegenüber 155,29 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 42 Analysten im Durchschnitt 413,45 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 380,08 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch