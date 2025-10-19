Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Home Bancorp Aktie

19.10.2025 07:01:06

Ausblick: Home Bancorp präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Home Bancorp
51.15 USD -0.16%
Kaufen Verkaufen

Home Bancorp wird am 20.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 1,36 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 27,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 51,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 37,2 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,53 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,55 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 147,4 Millionen USD, gegenüber 199,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch