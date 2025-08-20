Ausblick: GN Store Nord präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

GN Store Nord wird am 21.08.2025 das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,17 DKK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 77,27 Prozent erhöht. Damals waren 0,660 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll GN Store Nord mit einem Umsatz von insgesamt 4,09 Milliarden DKK abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,50 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren, um 9,02 Prozent verringert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,95 DKK je Aktie, gegenüber 6,79 DKK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 17,10 Milliarden DKK. Im Vorjahr waren 18,00 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch