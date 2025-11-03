Fortis Aktie 687999 / CA3495531079
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Fortis öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Fortis öffnet am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,850 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Fortis ebenfalls einen Gewinn von 0,850 CAD je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal soll Fortis nach den Prognosen von 3 Analysten 3,06 Milliarden CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,77 Milliarden CAD umgesetzt worden.
Die Prognosen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,46 CAD, gegenüber 3,24 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 12,65 Milliarden CAD im Vergleich zu 11,51 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Fortis Inc
|
07:01
|Ausblick: Fortis öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Fortis legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
17.07.25
|Erste Schätzungen: Fortis veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
06.05.25
|Ausblick: Fortis präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
