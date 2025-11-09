Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’298 0.0%  SPI 16’975 -0.1%  Dow 46’987 0.2%  DAX 23’570 -0.7%  Euro 0.9315 0.0%  EStoxx50 5’567 -0.8%  Gold 4’000 0.6%  Bitcoin 83’518 2.2%  Dollar 0.8053 -0.2%  Öl 63.7 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Webinar mit Dr. Raimund Schriek: Die Illusion der Erinnerung - Wie du Denkfehler im Trading vermeidest
Für Anleger mit geringerer Risikobereitschaft: Diese Zertifikate kommen infrage
Ausblick: Plug Power stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: Salzgitter stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausblick: Hannover Rück verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Plus500 Depot

Energy Vault Holdings Aktie 116689513 / US29280W1099

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Energy Vault präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Energy Vault Holdings
3.03 EUR -2.32%
Kaufen Verkaufen

Energy Vault lädt am 10.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,075 USD. Dies würde einen Gewinn von 58,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Energy Vault -0,180 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 2732,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 34,0 Millionen USD gegenüber 1,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,360 USD, gegenüber -0,910 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 187,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 46,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch