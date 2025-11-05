Ausblick: ConocoPhillips öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ConocoPhillips präsentiert in der am 06.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im Schnitt gehen 26 Analysten von einem Gewinn von 1,41 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 14,76 Milliarden USD aus - eine Steigerung von 13,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte ConocoPhillips einen Umsatz von 12,99 Milliarden USD eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 28 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,31 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 7,81 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 60,52 Milliarden USD, gegenüber 54,61 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch