Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’235 -0.6%  SPI 16’982 -0.5%  Dow 47’563 0.1%  DAX 23’958 -0.7%  Euro 0.9279 0.0%  EStoxx50 5’662 -0.7%  Gold 4’016 0.3%  Bitcoin 86’568 -2.8%  Dollar 0.8045 0.0%  Öl 65.2 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: Nemetschek SE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ausblick: BP stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ausblick: Telefonica stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausblick: HUGO BOSS zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Plus500 Depot

Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Coloplast A-S (B) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Coloplast A-S
72.42 CHF 0.15%
Kaufen Verkaufen

Coloplast A-S (B) wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 6,01 DKK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Coloplast A-S (B) ein EPS von 5,84 DKK je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 15 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,04 Milliarden DKK – ein Plus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coloplast A-S (B) 6,95 Milliarden DKK erwirtschaften konnte.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 23 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 21,25 DKK im Vergleich zu 22,46 DKK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 27,99 Milliarden DKK, gegenüber 27,03 Milliarden DKK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu Coloplast A-S (B)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten