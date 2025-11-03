Ausblick: Coloplast A-S (B) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Coloplast A-S (B) wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 6,01 DKK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Coloplast A-S (B) ein EPS von 5,84 DKK je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 15 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,04 Milliarden DKK – ein Plus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coloplast A-S (B) 6,95 Milliarden DKK erwirtschaften konnte.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 23 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 21,25 DKK im Vergleich zu 22,46 DKK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 27,99 Milliarden DKK, gegenüber 27,03 Milliarden DKK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch