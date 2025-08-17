|Kurse + Charts + Realtime
17.08.2025 07:01:06
Ausblick: China BAK Battery verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
China BAK Battery stellt am 18.08.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst schätzt, dass China BAK Battery für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,040 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 33,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 29,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,8 Millionen USD in den Büchern standen.
1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von -0,120 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,130 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 140,9 Millionen USD, gegenüber 176,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
