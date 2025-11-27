Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
27.11.2025 07:01:06

Ausblick: Chagee A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Chagee A stellt am 28.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,94 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Chagee A noch ein Verlust pro Aktie von -0,070 USD in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 3,68 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 494,1 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 12,03 CNY, gegenüber 1,09 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 13,85 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,72 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch