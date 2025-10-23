Ausblick: CBRE Group A legt Quartalsergebnis vor

CBRE Group A wird am 23.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,46 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte CBRE Group A 0,730 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll CBRE Group A 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 10,11 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte CBRE Group A 9,04 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,20 USD im Vergleich zu 3,14 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 40,25 Milliarden USD, gegenüber 35,77 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch