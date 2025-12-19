Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’132 0.8%  SPI 18’055 0.9%  Dow 47’952 0.1%  DAX 24’200 1.0%  Euro 0.9317 0.0%  EStoxx50 5’742 1.1%  Gold 4’327 -0.1%  Bitcoin 69’207 1.9%  Dollar 0.7950 0.1%  Öl 59.6 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526UBS24476758Helvetia Baloise46664220Alphabet A29798540Partners Group2460882
Top News
PUMA-Aktie im Plus: Refinanzierung über erhöht finanzielle Flexibilität
Aus diesen Gründen wollen immer weniger Mitarbeiter Führungskräfte werden
Mercedes-Benz-Aktie sinkt: Mercedes-Rating von Scope auf "A" gesenkt
Swiss Re-Aktie: Swiss Re Capital Markets platziert Katastrophenanleihe
Aktienbewertung an der Börse: Überblick über die entscheidenden Kennzahlen
Suche...

cbdMD Aktie 144504053 / US12482W4087

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.12.2025 07:01:06

Ausblick: cbdMD öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

cbdMD
1.90 USD -15.33%
Kaufen Verkaufen

cbdMD gibt am 19.12.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,070 USD. Das entspräche einem Gewinn von 97,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -2,350 USD erwirtschaftet wurden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 3,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,6 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 4,7 Millionen USD aus.

1 Analyst gibt für das beendete Fiskaljahr eine Schätzung von -1,080 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -14,320 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 19,2 Millionen USD, gegenüber 19,5 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.ch