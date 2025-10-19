Ausblick: BOK Financial präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BOK Financial veröffentlicht am 20.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,17 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,18 USD erwirtschaftet worden.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 38,54 Prozent auf 540,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 879,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 8,41 USD, gegenüber 8,14 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 2,13 Milliarden USD im Vergleich zu 3,50 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch