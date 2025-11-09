Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’298 0.0%  SPI 16’975 -0.1%  Dow 46’987 0.2%  DAX 23’570 -0.7%  Euro 0.9315 0.0%  EStoxx50 5’567 -0.8%  Gold 4’000 0.6%  Bitcoin 83’518 2.2%  Dollar 0.8053 -0.2%  Öl 63.7 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Webinar mit Dr. Raimund Schriek: Die Illusion der Erinnerung - Wie du Denkfehler im Trading vermeidest
Für Anleger mit geringerer Risikobereitschaft: Diese Zertifikate kommen infrage
Ausblick: Plug Power stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: Salzgitter stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausblick: Hannover Rück verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Plus500 Depot

Acrysil Aktie 45654321 / INE482D01024

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Acrysil präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Acrysil
945.30 INR 0.44%
Kaufen Verkaufen

Acrysil wird am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 8,10 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 36,82 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 5,92 INR je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 12,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,32 Milliarden INR gegenüber 2,07 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 30,51 INR je Aktie, gegenüber 22,75 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 9,35 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 8,13 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch