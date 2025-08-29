Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’188 -0.3%  SPI 16’908 -0.3%  Dow 45’545 -0.2%  DAX 23’902 -0.6%  Euro 0.9358 0.0%  EStoxx50 5’352 -0.8%  Gold 3’447 0.9%  Bitcoin 86’288 -4.4%  Dollar 0.8001 -0.1%  Öl 68.1 -0.2% 
Palantir-Aktie nach Allzeithoch unter Druck - Analysten sehen Überbewertung
Dell-Aktie stürzt nach Zahlen ab: KI-Server boomen, doch Prognose enttäuscht
Marvell-Aktie im freien Fall: Rekordumsatz kann nicht überzeugen - KI-Hype fehlt
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Gebrauchtwagen-Leasing ohne Anzahlung: Tesla will mit neuem Angebot die Nachfrage stärken
August 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat

Der August 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die Einzelwerte des SMI.

So performten die SMI-Werte im August 2025:

    KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

    In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

    📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

    Themen im Video:
    🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
    🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
    🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
    🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
    🔹Gefahr einer KI-Blase?
    🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
    🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
    🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
    🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

    Inside Trading & Investment

    16:40 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf DocMorris
    16:00 Logo WHS Corsair Gaming Aktienanalyse - Starke Performance und neue Maßstäbe im PC-Markt
    09:07 Marktüberblick: Fielmann-Aktie unter Druck
    08:54 SMI tritt auf der Stelle
    06:13 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Widerstände überboten
    28.08.25 Julius Bär: 12.60% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf Nestle SA, Novartis AG, Cie Financiere Richemont SA, Swatch Group AG
    28.08.25 Renditeoptimierung in Seitwärtsphasen: Reverse Convertible mit kurzer Laufzeit auf KI-Aktien
    21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
    02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
    Mini-Futures auf SMI

    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 12’701.60 19.68 ISSMNU
    Short 12’978.83 13.41 B0CSEU
    Short 13’426.71 8.97 BKPSVU
    SMI-Kurs: 12’187.58 29.08.2025 17:30:41
    Long 11’678.91 19.37 SHFB5U
    Long 11’393.55 13.26 BK5S8U
    Long 10’897.34 8.65 BBFSEU
    Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
    Investments von Carl Icahn: Diese Titel landeten im 2. Quartal 2025 im Depot
    BYD-Aktie verliert dennoch: Europäer kaufen weiter keine Teslas - BYD zieht vorbei
    NVIDIA-Aktie volatil: NVIDIA mit Umsatz- und Gewinnplus
    Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK nach strategischen Nachrichten im Stabilisierungsmodus
    August 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
    Kursrutsch gestoppt? DroneShield-Aktie erholt sich nach Quartalszahlen
    Marvell-Aktie im freien Fall: Rekordumsatz kann nicht überzeugen - KI-Hype fehlt
    Commerzbank und UniCredit-Aktie in Rot: Commerzbank-Vorstand mit erneuter Warnung vor Übernahme durch UniCredit
    BitMine-Aktie im Fokus: Tom Lee setzt Milliarden-Wette auf Ethereum statt Bitcoin

    August 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
    Der August 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
    DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien im August 2025
    Welche Aktie macht das Rennen?
    SMI Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 35/25
    Welche Aktie macht das Rennen?
