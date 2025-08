Aufschläge in New York: S&P 500 bewegt schlussendlich im Plus

Letztendlich bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 1.47 Prozent stärker bei 6’329.94 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 48.756 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.603 Prozent auf 6’275.60 Punkte an der Kurstafel, nach 6’238.01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 6’271.71 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’330.69 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6’279.35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5’686.67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, den Stand von 5’346.56 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 7.86 Prozent aufwärts. Bei 6’427.02 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit IDEXX Laboratories (+ 27.49 Prozent auf 682.78 USD), VF (+ 7.89 Prozent auf 12.58 USD), Williams-Sonoma (+ 6.85) Prozent auf 200.52 USD), Monolithic Power Systems (+ 5.73 Prozent auf 830.63 USD) und Tapestry (+ 5.25 Prozent auf 111.89 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Paramount Global (-5.38 Prozent auf 12.31 USD), Lyondellbasell Industries (-4.72 Prozent auf 50.90 USD), DexCom (-3.82 Prozent auf 76.25 USD), Berkshire Hathaway (-2.90 Prozent auf 459.11 USD) und Church Dwight (-2.67 Prozent auf 91.50 USD).

Welche S&P 500-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 37’675’609 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 3.662 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr hat die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 1’200.00 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch