SMI 12'349 0.3%  SPI 17'051 0.1%  Dow 47'197 0.2%  DAX 23'931 -0.1%  Euro 0.9310 0.1%  EStoxx50 5'646 -0.3%  Gold 3'968 0.9%  Bitcoin 83'727 1.7%  Dollar 0.8104 0.0%  Öl 64.1 -0.4% 
Burberry Aktie 1444962 / GB0031743007

FTSE 100 im Blick 05.11.2025 15:58:58

Aufschläge in London: FTSE 100 am Mittwochnachmittag im Aufwind

Aufschläge in London: FTSE 100 am Mittwochnachmittag im Aufwind

Mit dem FTSE 100 geht es am dritten Tag der Woche aufwärts.

Am Mittwoch notiert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0.39 Prozent höher bei 9’753.33 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2.773 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.000 Prozent fester bei 9’714.98 Punkten in den Handel, nach 9’714.96 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9’756.13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 9’680.51 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0.371 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, notierte der FTSE 100 bei 9’491.25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9’142.73 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.11.2024, wies der FTSE 100 8’172.39 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 18.08 Prozent nach oben. Bei 9’787.63 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7’544.83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Burberry (+ 2.57 Prozent auf 11.99 GBP), BAT (+ 1.93 Prozent auf 41.28 GBP), Imperial Brands (+ 1.79 Prozent auf 31.32 GBP), Whitbread (+ 1.75 Prozent auf 28.49 GBP) und Howden Joinery Group (+ 1.58 Prozent auf 8.66 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil B&M European Value Retail SA Reg (-2.30 Prozent auf 1.68 GBP), Weir Group (-2.22 Prozent auf 28.16 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-1.99 Prozent auf 11.30 GBP), Fresnillo (-1.57 Prozent auf 21.38 GBP) und Ocado Group (-1.33 Prozent auf 2.08 GBP) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 27’724’133 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 217.367 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie mit 4.42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Legal General-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9.09 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

