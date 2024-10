Auf diese beiden Aktien setzen Warren Buffett und Cathie Wood gleichermassen

• Buffett und Wood mit unterschiedlichen Anlagestrategien• Gemeinsame Anteile• Zwei Aktien im Blick

Warren Buffett, der milliardenschwere CEO von Berkshire Hathaway, und Cathie Wood, die Gründerin von ARK Invest, sind zwei der bekanntesten Investoren der Gegenwart, deren Anlagestrategien jedoch nahezu gegensätzlich sind. Während Buffett für seinen Value-Investing-Stil bekannt ist, der auf soliden Unternehmen mit einem starken Geschäftsmodell basiert, verfolgt Wood eine spekulativere Strategie, die sich auf wachstumsstarke Technologie- und Biomedizinaktien konzentriert. Überraschenderweise besitzen aber beide Investoren Anteile an zwei bestimmten Unternehmen: BYD, dem chinesischen Elektrofahrzeughersteller und Rivalen von Tesla, und Nu Holdings, einer brasilianischen Digitalbank.

BYD-Aktie im Wachstum: Ein Gigant im Elektrofahrzeugmarkt

BYD hat sich als einer der grössten Hersteller von Elektrofahrzeugen weltweit etabliert, einschliesslich Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen (PHEVs). Im Jahr 2023 hat das Unternehmen seine Verkaufszahlen nach eigenen Angaben auf über drei Millionen Fahrzeuge gesteigert, was einem erheblichen Anstieg von 61,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Laut BYD-Jahresbericht 2023 und dem vorläufigen Bericht für 2024 verzeichnet das Unternehmen ein rapides Wachstum bei den Verkäufen seiner neueren Modelle, die überdurchschnittliche Bruttomargen bieten. Während andere Hersteller unter Preisdruck litten, gelang es BYD, seine Preise stabil zu halten. BYD ist in China gut etabliert, richtet jedoch auch seinen Blick auf internationale Märkte. Exporte sind deutlich profitabler als der lokale Verkauf in China, weshalb die Expansion in internationale Märkte einen bedeutenden Wachstumsmotor für den Automobilhersteller darstellen könnte.

Die BYD-Aktie ist von Jahresbeginn bis Anfang Oktober 2024 um etwa 42 Prozent gestiegen, was die wachsende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen sowie die Innovationskraft des Unternehmens unterstreicht. Das Unternehmen produziert nicht nur Fahrzeuge, sondern auch Batterien, die sowohl für eigene Modelle als auch für Fahrzeuge von Wettbewerbern wie Tesla verwendet werden. Diese Diversifikation in der Produktpalette hat BYD in eine starke Marktposition gebracht.

Warren Buffett erwarb laut einem SEC-Formular erstmals im Jahr 2008 Anteile an BYD. Allerdings hat Berkshire Hathaway seit August 2022 die ursprünglich 10-prozentige Beteiligung am Unternehmen schrittweise reduziert und hielt im Juli 2024 laut einem Hong Kong Stock Exchange Filing nur noch knapp 5 Prozent der H-Aktien von BYD in Hongkong. Cathie Woods ARK Invest hält gemäss den dort einsehbaren Daten in ihrem ARK Autonomous Technology & Robotics ETF im Oktober 2024 eine Beteiligung von 1,61 Prozent an BYD im Wert von etwa 12,2 Millionen US-Dollar.

Nu Holdings-Aktie: Chancen im Fintech-Sektor

Nu Holdings ist eine brasilianische Digitalbank, die auch in Mexiko und Kolumbien tätig ist. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, die Teile der Bevölkerung in Brasilien und anderen lateinamerikanischen Ländern zu erreichen, die keinen Zugang zu Bankdienstleistungen haben. Nu berichtet im zweiten Quartalsbericht für das Jahr 2024 von 95,5 Millionen Kunden in Brasilien, was mehr als der Hälfte der Bevölkerung des Landes entspricht. Das Unternehmen wächst weiterhin schnell: Im zweiten Quartal 2024 wurden weltweit 5,2 Millionen neue Kunden hinzugewonnen, was einem Wachstum von 25 Prozent im Jahresvergleich entspricht.

Nu erweitert kontinuierlich sein Angebot an Finanzdienstleistungen über das Banking hinaus, darunter Kreditkarten, Privatkredite, Versicherungen und Krypto-Handel. Die Strategie, mehrere Dienstleistungen an seine Kunden zu verkaufen, beginnt, Hebelwirkungen im Geschäft zu erzeugen. Der bereinigte Nettogewinn stieg im dritten Quartal 2022 von 63,1 Millionen US-Dollar auf 355,5 Millionen US-Dollar im dritten Quartal des letzten Jahres.

Die Nu-Aktie ist von Jahresbeginn bis Anfang Oktober 2024 um ganze 62 Prozent gestiegen. Wenn es gelingt, in Mexiko oder Kolumbien ähnlich erfolgreich zu wachsen wie in Brasilien, könnte das Unternehmen erhebliche Gewinne verzeichnen.

Cathie Wood hat ihre Beteiligung an Nu Holdings seit dem Börsengang im Dezember 2021 mehrfach aufgestockt und hält Nu-Aktien in mehreren ihrer ETFs. Buffett hingegen kaufte laut SEC-Angaben rund 107,1 Millionen Aktien zum Zeitpunkt des Börsengangs im Dezember 2021 und hat diese Position seitdem nicht verkauft. Dies zeigt das Vertrauen beider Investoren in die Zukunft des Unternehmens.

Berkshire Hathaway und ARK Invest: Zwei Anlagestrategien mit gemeinsamem Ziel

Berkshire Hathaway wächst seit Jahrzehnten unter der Leitung von Warren Buffett. Auch im Jahr 2024 zeigt das Unternehmen erneut starke Ergebnisse: Bis Anfang Oktober 2024 stiegen die Aktien des Konglomerats um etwa 27 Prozent.

Im Gegensatz dazu erlebte ARK Invest ein herausforderndes Jahr. Der Flaggschiff-ETF, ARK Innovation, fiel in diesem Jahr um etwa 12 Prozent und bleibt damit weit hinter den wichtigen US-Indizes zurück, wie dem NASDAQ Composite, der bis Anfang Oktober um etwa 23 Prozent zulegte.

Diese Entwicklungen verdeutlichen die unterschiedlichen Ansätze der beiden Investoren. Während Buffett auf bewährte Unternehmen setzt, die langfristig stabile Renditen bieten, sucht Wood nach spekulativen Anlagen mit hohem Wachstumspotenzial.

Die Tatsache, dass sowohl Warren Buffett als auch Cathie Wood in BYD und Nu Holdings investieren, unterstreicht das Potenzial dieser Unternehmen. Beide Unternehmen repräsentieren bedeutende Wachstumschancen in ihren jeweiligen Sektoren - Elektrofahrzeuge und Fintech - und zeigen das Potenzial für zukünftige Erfolge auf dem Markt. Ihre gemeinsamen Investments verdeutlichen, dass diese beiden sehr unterschiedlichen Investoren dennoch ähnliche Überzeugungen in Bezug auf bestimmte Marktchancen haben. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktienkurse von BYD und Nu in der Zukunft entwickeln und welche neuen Strategien die beiden Investoren verfolgen werden.

Redaktion finanzen.ch

