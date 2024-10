Warren Buffett kauft über Berkshire Hathaway Sirius XM-Aktien zu

• Warren Buffett erhöht seine Beteiligung an Sirius XM• Buffett sieht in Sirius XM-Aktie wohl Potenzial• Sirius XM-Aktienkurs von Buffett-Zukauf angeschoben

Warren Buffett baut Sirius XM-Beteiligung aus

Während die Finanzwelt weiterhin über die jüngsten Verkäufe von Bank of America-Aktien durch Warren Buffett rätselt, gibt es eine andere Entwicklung, die weniger Beachtung findet: Der Starinvestor hat seine Beteiligung am Satellitenradio-Anbieter Sirius XM weiter ausgebaut.

Buffett setzt auf das Wachstum von Sirius XM

Berkshire Hathaway, Buffetts Investmentgesellschaft, hat in den vergangenen Tagen rund 3,6 Millionen Aktien von Sirius XM erworben, wie aus einem Formular der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Damit erhöht sich Buffetts Anteil an dem Unternehmen auf einen Wert von rund 2,71 Milliarden US-Dollar. Dieses Engagement deutet darauf hin, dass Buffett langfristig von den Wachstumsaussichten von Sirius XM überzeugt ist. Es könnte jedoch auch sein, dass das "Orakel von Omaha" lediglich einen günstigen Zeitpunkt gesehen hat, um seine Beteiligung zu erhöhen. Die Sirius XM-Papiere haben innerhalb des laufenden Jahres rund 50 Prozent an Wert verloren.

Hintergrund: Reduzierung der Bank of America-Beteiligung

Parallel zu den Käufen bei Sirius XM hat Buffett seine Beteiligung an der Bank of America kontinuierlich reduziert. Durch den Verkauf von mehreren Millionen Aktien ist sein Anteil an der Bank nun unter die wichtige 10 Prozent-Schwelle gefallen. Diese Entwicklung hat Spekulationen über die Gründe für Buffetts Rückzug ausgelöst. Mögliche Ursachen könnten veränderte Zukunftsaussichten für die Bank oder eine Neuausrichtung des Portfolios sein.

So reagiert die Sirius XM-Aktie

An der NASDAQ lassen sich Anleger von den Kauf-Ambitionen mitreissen: Die Sirius XM-Aktie gewinnt zeitweise 8,14 Prozent auf 26,96 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

