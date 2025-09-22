AstraZeneca Aktie 163523 / US0463531089
22.09.2025 11:30:40
AstraZeneca-Aktie kaum verändert: Tezspire wohl kurz vor Zulassung für Patienten in Europa
AstraZeneca hat eine offizielle Empfehlung für die Zulassung des Medikaments Tezspire in der Europäischen Union bekommen.
Dem britischen Pharmakonzern zufolge basiert die Entscheidung des Ausschusses für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittel-Agentur auf den Ergebnissen der Waypoint-Phase-3-Studie. Diese habe eine signifikante Verringerung des Schweregrads der Erkrankung gezeigt. Auch habe Tezspire im Vergleich zu einem Placebo eine Operation fast vollständig überflüssig gemacht und die Abhängigkeit der Patienten von oralen Kortikosteroiden reduziert.
Chronische Rhinosinusitis mit Nasenpolypen ist laut Mitteilung eine chronisch entzündliche Erkrankung, die zu gutartigen Polypen in der Nase führt, die den Luftstrom behindern, den Geruchssinn beeinträchtigen und den Schlaf stören können. Weltweit sind etwa 320 Millionen Menschen davon betroffen.
Auf der Grundlage der Ergebnisse der gleichen Studie wird AstraZeneca zufolge das Medikament auch in den USA, China, Japan und mehreren anderen Ländern zur Behandlung dieser Erkrankung geprüft. Tezspire wird auch für die Behandlung von schwerem Asthma eingesetzt.
An der Börse in London zeigt sich die AstraZeneca-Aktie zum Wochenstart zeitweise minimale 0,02 Prozent höher bei 113,07 Pfund.
Von Cristina Gallardo
DOW JONES
