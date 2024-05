Apple Event am 7. Mai: Diese Neuheiten wird der iKonzern in die Stores bringen

• Apple-Event mit Slogan "Let Loose" am 7. Mai• Neue iPad Air- und iPad Pro-Modelle• Gerüchte um neue Markteinführung in GB und der EU

Vor rund einer Woche kündigte Apple den Termin für sein Frühlings-Event an. Unter dem Slogan "Let Loose", zu deutsch "Lass los" oder "Lass Dich frei", wie die übersetzte Einladung für den deutschen Markt zeigt, plant der iKonzern, seine Neuerungen am 7. Mai vorzustellen.

Das Bild der Einladung zeigt das Apple-Symbol mit einem Apple Pencil. Relevante Themen sollen daher wohl insbesondere neue iPad Air- und iPad Pro-Modelle sowie aufgefrischtes Zubehör sein. Das neue iPad Pro dürfte The Verge zufolge über ein OLED-Panel, einen aktualisierten M3-Chipsatz sowie eine Neupositionierung der Frontkamera in die Horizontale verfügen. Das iPad Air soll derweil mit einem grösseren 12,9-Zoll-Display ausgestattet werden. Darüber hinaus dürften sich Apple-Fans wohl auch über einen neuen Apple Pencil sowie über ein überarbeitetes Magic Keyboard mit Aluminiumgehäuse und grösserem Trackpad freuen, erwartet The Verge.

Weitere Neuheiten in den Startlöchern?

Ungewöhnlich erscheint bei dem angekündigten Frühlings-Event allerdings die gewählte Uhrzeit, denn normalerweise finden Apple-Events stets um 10 Uhr Ortszeit (19 Uhr in Deutschland) statt. Das Mai-Event soll nun aber aufgrund eines gleichzeitig stattfindenden Events in London um 15 Uhr dortiger Zeit beginnen. Wie MacTechNews erklärt, sollen Journalisten so die Möglichkeit haben, die neuen Produkte direkt auszuprobieren. Aufgrund dieser Tatsache werden Gerüchte lauter, dass der iKonzern die Vision Pro im Rahmen des "Let Loose"-Events in Grossbritannien und der Europäischen Union einführen könnte, betonen MacTechNews oder auch Macerkopf. Nachdem kürzlich berichtet wurde, dass sich das Interesse an der VR-/AR-Brille in den USA in Grenzen halte, dürfte Apple also in jedem Fall genügend Kapazitäten für diesen Schritt haben.



Die Spannung steigt - welche Produkte und Neuheiten der Konzern aus Cupertino tatsächlich vorstellen oder ankündigen wird, wird sich nächste Woche zeigen. Interessierte Apple-Fans können das Event am Dienstag, den 7. Mai, ab 16 Uhr MESZ auf der Website des iKonzerns oder in der Apple TV App verfolgen.



Redaktion finanzen.ch