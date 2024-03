Apple-Aktie vorbörslich mit Verlusten: Schwacher iPhone-Absatz macht Apple wohl zu schaffen

In den ersten sechs Wochen des Jahres sei der iPhone-Absatz in China im Jahresvergleich um 24 Prozent eingebrochen, teilte das Research-Haus Counterpoint mit. Gleichzeitig habe Huawei seine Verkäufe um 64 Prozent gesteigert. Nach der am Montag verhängten Strafe der EU von mehr als 1,8 Milliarden Euro wäre dies die zweite negative Nachricht für den Konzern.

Die Apple-Aktie verliert im vorbörslichen NADAQ-Handel zeitweise 1,57 Prozent auf 172,39 US-Dollar.

(Dow Jones Newswires)