Apple-Aktie mit Rekordhoch: Apple baut Abstand zu NVIDIA als wertvollstes Unternehmen aus

• Apple-Aktie mit neuem Rekord• Apple bleibt wertvollstes börsennotiertes Unternehmen vor NVIDIA• Wedbush-Analyst sieht noch mehr Kurspotenzial

Die Apple-Aktie hat am Dienstag erneut ein Allzeithoch markiert: Zum Handelsschluss an der NASDAQ stand das Papier des iKonzerns um 1,28 Prozent höher bei 242,65 US-Dollar, nachdem es im Handelsverlauf sogar bis auf 242,76 US-Dollar gestiegen war. Laut "Barron's" waren die letzten drei Handelstage die besten für die Apple-Aktie seit Anfang Oktober.

Und ein Ende der Rekordfahrt ist auch weiterhin nicht in Sicht: Im vorbörslichen Mittwochshandel zieht das Papier um weitere 0,21 Prozent auf 243,16 US-Dollar an - was im regulären Handel ebenfalls einem neuen Rekordstand entsprechen würde.

Apple weiter auf Platz 1 der wertvollsten Unternehmen

Der Börsenwert von Apple liegt aktuell bei 3,67 Billionen US-Dollar. Damit ist der Konzern aus Cupertino weiterhin das wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt - mit einem klaren Vorsprung auf den KI-Profiteur NVIDIA, der mit einer Marktkapitalisierung von 3,43 Billionen US-Dollar auf Platz zwei liegt. Platz drei geht weiterhin an Microsoft mit einem Börsenwert von 3,21 Billionen US-Dollar.

Analyst sieht weitere Apple-Rally voraus

"Die Wall Street beginnt zu begreifen, dass das iPhone 16 der Beginn eines Superzyklus ist und die Verkäufe in China robust aussehen, was die Bären in den Winterschlafmodus versetzt", kommentierte Wedbush-Analyst Dan Ives die Rekordfahrt des Anteilsscheins laut "Barron's". Er glaubt, dass die Apple-Aktie dank der neuen KI-Funktionen im iPhone 16, die zu einem neuen Verkaufsrekord führen würden, noch bis auf 300 US-Dollar steigen könne - und die Marktbewertung des iKonzerns im kommenden Jahr die Marke von vier Billionen US-Dollar erreichen werde.

