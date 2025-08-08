Appenzeller Kantonalbank mit leichtem Gewinnrückgang im ersten Halbjahr

Appenzell (awp) - Die Appenzeller Kantonalbank (APPKB) ist im ersten Halbjahr weiter gewachsen. Allerdings ging der Reingewinn aufgrund höherer Aufwendungen leicht zurück.

Der Geschäftserfolg als Mass für die operative Leistung sank um 3,9 Prozent auf 12,7 Millionen Franken. Unter dem Strich erzielte die APPKB einen Gewinn von 10,2 Millionen Franken und somit 4,7 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, wie die Bank am Freitag mitteilte.

Der Betriebsertrag stieg zwar um 5,8 Prozent auf 26,7 Millionen. Gleichzeitig kletterte aber auch der Geschäftsaufwand um 15 Prozent auf 13,6 Millionen Franken. Diese Zunahme begründet die Bank mit Investitionen in die Zukunft. "Sei es durch Digitalisierung, den Ausbau unseres Teams oder regionale Engagements wie unser Jubiläum", wird Bankchef Ueli Manser in der Mitteilung zitiert.

Zudem gelang es der Bank auch im ersten Halbjahr rund 156 Millionen Franken Kundengelder anzuziehen.

Wachstum dank Zinsengeschäft

Das Zinsengeschäft bleibt auch 2025 die zentrale Ertragsquelle der APPKB. Trotz der volatilen Zinsentwicklung habe der Bruttozinserfolg um 7,9 Prozent auf 20,8 Millionen Franken gesteigert werden können.

Auch das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft habe sich im ersten Halbjahr 2025 positiv entwickelt (+8,7% auf 4,2 Mio.). Der Erfolg aus dem kleinen Handelsgeschäft stieg um 6,8 Prozent auf 0,7 Millionen Franken.

pre/cg