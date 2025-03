Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 1.63 Prozent schwächer bei 41’608.90 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 16.919 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.315 Prozent auf 42’432.96 Punkte an der Kurstafel, nach 42’299.70 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 41’532.78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 42’258.15 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn sank der Dow Jones bereits um 1.35 Prozent. Vor einem Monat, am 28.02.2025, wies der Dow Jones 43’840.91 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42’992.21 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.03.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 39’807.37 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2025 bereits um 1.85 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 45’054.36 Punkte. Bei 40’661.77 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Merck (+ 2.22 Prozent auf 89.55 USD), Amgen (+ 0.37 Prozent auf 306.91 USD), Johnson Johnson (+ 0.36 Prozent auf 163.71 USD), UnitedHealth (+ 0.27 Prozent auf 517.11 USD) und Verizon (+ 0.11 Prozent auf 45.01 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Amazon (-4.46 Prozent auf 192.38 USD), Nike (-3.91 Prozent auf 63.23 USD), Goldman Sachs (-3.29 Prozent auf 540.52 USD), Caterpillar (-3.18 Prozent auf 328.50 USD) und Microsoft (-3.11 Prozent auf 378.43 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 27’312’658 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones mit 3.086 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9.62 zu Buche schlagen. Verizon-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.09 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch