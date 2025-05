Nach "Trade Deal" von Trump: Japanische Börse legt zu

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt liess es am Donnerstag langsam angehen.

Der SMI stieg zwar höher in die Sitzung ein, nachdem er zeitweise in die Verlustzone gerutscht war, bewegte er sich dann aber wieder auf grünem Terrain. Er notierte letztlich aber 0,43 Prozent im Minus bei 12'061,72 Zählern.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI notierten ebenfalls über den Handelstag höher, nachdem beide Indizes zum Börsenstart bereits zugelegt hatten. Sie beendeten die Sitzung 0,17 Prozent tiefer bei 16'494,66 Einheiten respektive 0,16 Prozent höher bei 1'967,84 Punkten.

Mit einem leichten Minus hat der schweizerische Aktienmarkt am Donnerstag den Handel beendet. Die Anfangsgewinne konnten nicht behauptet werden. Die US-Notenbank hatte am Vorabend keine Überraschung geliefert und das Zinsniveau wie erwartet bestätigt. Händler sprachen von einer insgesamt falkenhaften Tonlage durch US-Notenbankgouverneur Jermome Powell. Für Impulse bei den Einzelwerten sorgte vor allem die Berichtssaison, hiess es.

Mit erhöhter Spannung wurde auch auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und Grossbritannien geschaut, dass US-Präsident Donald Trump und der britische Premierminister Keir Starmer in Washington bekannt gaben. Vertreter Grossbritanniens erklärten, es handele sich nicht um ein umfassendes Handelsabkommen, sondern das Abkommen konzentriere sich auf die Senkung von Zöllen in bestimmten Sektoren. Einige Details seien noch nicht abschliessend geklärt, was weitere Gespräche in der Zukunft bedeuten könnte. Nach Aussage von Trump wolle auch die Schweiz baldmöglichst einen "Deal" mit den USA abschliessen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt verbuchte in der Donnerstagssitzung Aufschläge.

Der DAX eröffnete den Handel bereits stärker und stieg auch anschliessend weiter. Er schloss 1,02 Prozent höher bei 23'352,69 Punkten.

Der DAX näherte sich am Donnerstag an einem der heissesten Tage der Berichtssaison seinem Rekordhoch von 23'476 Zählern. Quartalszahlen und Linderung im Zollstreit trieben an. Im weltweiten Zollkonflikt geht es zumindest zwischen den USA und Grossbritannien voran. Beide Länder einigten sich nach Worten von US-Präsident Donald Trump auf eine Handelsvereinbarung. Trump kündigte den Deal auf seiner Online-Plattform Truth Social an. Es handle sich um eine "volle und umfängliche" Vereinbarung, die das Verhältnis zwischen den USA und Grossbritannien verfestigen werde, schrieb er. Für die Vereinigten Staaten ist es der erste grosse Deal nach Trumps weitreichender Verhängung von Strafzöllen Anfang April.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Donnerstag nach oben.

Der Dow Jones beendete den Handel mit einem Plus von 0,62 Prozent bei 41'368,45 Punkten. Er war bereits höher gestartet und hatte seine Gewinne im Handelsverlauf weiter ausgebaut.

Beim Techwerteindex NASDAQ Composite stand zum Handelsende ein Gewinn von 1,07 Prozent auf 17'928,14 Zähler an der Kurstafel. Nach einer starken Eröffnung hatte auch er sich in der Gewinnzone festgesetzt.

Die Aussicht auf eine weitere Entspannung in dem von den Vereinigten Staaten angezettelten Handelskonflikt hat die Anleger an den US-Aktienmärkten am Donnerstag in Kauflaune versetzt. Der Dow Jones Industrial stieg dabei im Handelsverlauf zeitweise auf den höchsten Stand seit Anfang April und überwand die exponentielle 200-Tage-Linie, die als Indikator für den längerfristigen Trend angesehen wird.

Die USA und Grossbritannien haben sich laut US-Präsident Donald Trump auf einen Handelspakt geeinigt. Auch mit der EU wolle er eine Vereinbarung treffen, sagte Trump - ungeachtet der Drohkulisse aus der Brüssel, das sich Gegenzölle auf US-Exporte im Wert von knapp 100 Milliarden Euro vorbehält. Zudem stützte die Nachricht, dass die Trump-Regierung die unter Vorgänger Joe Biden beschlossenen Einschränkungen für den Export von Technologie mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI) nicht in Kraft treten lassen wird.

Derweil gab es beim Vortagesthema China-Entspannung weiter keine positiveren Vorzeichen. Trump lehnte eine Reduzierung der Zölle in Höhe von 145 Prozent auf chinesische Waren vor ersten Gesprächen mit Peking an diesem Wochenende ab. Dass die beiden Handelskontrahenten überhaupt hochrangig miteinander sprechen, hatte am Mittwoch nach einem schwachen Wochenstart wieder für Kursgewinne gesorgt.

Den Schwung gebremst hatte am Mittwochabend allerdings die US-Notenbank. Die Fed hielt den Leitzins auf hohem Niveau stabil und folgte damit nicht Trumps Ruf nach Lockerungen. "Dass die Fed gestern Abend die Zinsen nicht gesenkt hat, war weder eine Überraschung noch ein Beweis von Starrköpfigkeit, sondern eine sorgfältig abgewogene Reaktion auf die aktuellen Konjunktur- und Inflationsdaten", sagte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets.

ASIEN

Die asiatischen Börsen können sich vor dem Wochenende nicht auf eine gemeinsame Richtung einigen.

In Tokio klettert der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 6:50 Uhr unserer Zeit um 1,50 Prozent auf 37'484 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite hingegen zur gleichen Zeit um 0,26 Prozent auf 3'343 Stellen nach.

In Hongkong zeigt sich der Hang Seng derweil richtungslos: Er steht gleichzeitig bei 22'778 Zählern um nur minimale 0,01 Prozent höher.

Zum Wochenausklang lässt sich an den Börsen in Asien keine einheitliche Tendenz ausmachen. Einige Handelsplätze, vor allem die japanische Börse, profitieren davon, dass die USA ein Rahmenabkommen für einen Handelsvertrag mit Grossbritannien geschlossen haben. Diesem ersten "Trade Deal" sollen viele weitere folgen, wie US-Präsident Donald Trump am Donnerstag ankündigte. Zudem trifft sich am Wochenende US-Finanzminister Scott Bessent mit dem chinesischen Stellvertretenden Ministerpäsidenten He Lifeng in der Schweiz zu Gesprächen. Das weckt Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Zollstreits mit China.

Die chinesischen Börsen zeigen sich davon gleichwohl unbeeindruckt. Auch die Daten zur chinesischen Handelsbilanz stützen nicht. Die chinesischen Exporte stiegen im April insgesamt zwar weniger stark als im März, aber immer noch deutlich stärker als angenommen. Die Exporte in die US brachen allerdings aufgrund der hohen US-Strafzölle ein.

