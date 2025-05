Zuversicht in New York: Dow Jones mit Kursplus

Um 20:00 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.57 Prozent fester bei 41’060.22 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 15.832 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0.419 Prozent höher bei 41’000.19 Punkten, nach 40’829.00 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 41’234.12 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 40’942.59 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der Dow Jones bereits um 0.275 Prozent nach. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 07.04.2025, bei 37’965.60 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 07.02.2025, einen Stand von 44’303.40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.05.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 38’884.26 Punkte.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2025 bereits um 3.14 Prozent. Bei 45’054.36 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief liegt hingegen bei 36’611.78 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Walt Disney (+ 10.39 Prozent auf 101.75 USD), Honeywell (+ 3.02 Prozent auf 216.27 USD), Nike (+ 2.54 Prozent auf 58.49 USD), Johnson Johnson (+ 2.09 Prozent auf 157.70 USD) und Amazon (+ 2.02 Prozent auf 188.75 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Apple (-1.75 Prozent auf 195.03 USD), UnitedHealth (-1.62 Prozent auf 388.10 USD), Boeing (-0.58 Prozent auf 184.89 USD), Chevron (-0.27 Prozent auf 135.24 USD) und Caterpillar (-0.11 Prozent auf 320.53 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 12’665’734 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.854 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8.86 erwartet. Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch