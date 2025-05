Börse New York: Anleger lassen Dow Jones zum Ende des Freitagshandels steigen

Am Freitag verbuchte der Dow Jones via NYSE letztendlich Gewinne in Höhe von 1.39 Prozent auf 41’317.43 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 15.655 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0.405 Prozent stärker bei 40’918.04 Punkten, nach 40’752.96 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 41’386.19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 40’960.42 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 2.85 Prozent. Vor einem Monat, am 02.04.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 42’225.32 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, einen Stand von 44’544.66 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.05.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 38’225.66 Punkten.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 2.54 Prozent nach. 45’054.36 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 36’611.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Nike (+ 3.22 Prozent auf 58.59 USD), Caterpillar (+ 3.10 Prozent auf 323.68 USD), American Express (+ 3.09 Prozent auf 276.85 USD), 3M (+ 3.03 Prozent auf 142.08 USD) und NVIDIA (+ 2.59 Prozent auf 114.50 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Apple (-3.74 Prozent auf 205.35 USD), Amgen (-0.90 Prozent auf 281.22 USD), McDonalds (-0.54 Prozent auf 311.96 USD), UnitedHealth (-0.19 Prozent auf 399.92 USD) und Amazon (-0.12 Prozent auf 189.98 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 43’240’190 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 2.831 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.32 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

