Amazon Aktie News: Amazon tendiert am Freitagnachmittag seitwärts

Die Amazon-Aktie bewegte sich um 04:28 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 195,12 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ 100, der im Moment bei 20'350 Punkten tendiert. Die Amazon-Aktie legte bis auf 195,50 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Amazon-Aktie gab in der Spitze bis auf 194,08 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 194,80 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'545'560 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 09.07.2024 markierte das Papier bei 201,20 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,12 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 118,35 USD am 27.10.2023. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 39,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Amazon-Aktie. Amazon gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,00 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 0,31 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 127.36 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 143.31 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert.

Experten taxieren den Amazon-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,59 USD je Aktie.

