Handelsstreit weiter im Fokus: SMI und DAX vor etwas höherem Start -- Japanische Börse gibt nach - Feiertag in Hongkong

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt dürfte am Dienstag zunächst kleine Gewinne einfahren.

Der SMI steht in vorbörslichen Indikationen zeitweise bei 11'960 Punkten und damit um 0,32 Prozent über seinem Vortagesschluss. Am Montag hatte er 0,49 Prozent auf 11'921,46 Punkte verloren.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI hatten den Montagshandel ebenfalls etwas tiefer beendet: Der SPI schloss 0,44 Prozent niedriger bei 16’534,67 Zählern, während der SLI 0,49 Prozent auf 1’958,25 Stellen abgab.

Leichter Optimismus über den Verlauf der verschiedenen Handelsgespräche dürfte am Dienstag das Sentiment stützen. US-Handelsminister Howard Lutnick und Finanzminister Scott Bessent machen Hoffnungen auf den baldigen Abschluss zahlreicher Handelsabkommen der USA mit Handelspartnern. Zuversichtlich stimmt auch, dass die Zollverhandlungen zwischen den USA und Kanada doch fortgesetzt werden, nachdem US-Präsident Donald Trump sie am Freitag noch für abgebrochen erklärt hatte. Wie Bloomberg berichtet, soll die EU offen sein für ein Handelsabkommen mit den USA, das einen Einheitszoll von 10 Prozent auf viele Produkte vorsehe, allerdings verlange Brüssel im Gegenzug niedrigere Zollsätze in einigen Schlüsselsektoren. Auf diesem Weg sollen die Strafzölle von 25 Prozent auf Automobilimporte bzw 50 Prozent auf Stahl- und Aluminium-Produkte reduziert werden. Sollte keine Einigung erzielt werden, drohen ab dem 9. Juli reziproke Zölle von 50 Prozent.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Dienstag freundlich erwartet.

Der DAX gewinnt vorbörslich zeitweise 0,2 Prozent auf 23'957 Punkte hinzu. Am Montag verliess er den Handel 0,51 Prozent schwächer bei 23'909,61 Punkten.

Nach dem leichten Minus am Montag dürfte der DAX am Dienstag wohl zunächst etwas Boden gutmachen. Etwas Auftrieb kommt von der Wall Street, wo der Dow Jones Industrial seine Erholungsrally auf das höchste Niveau seit Februar fortgesetzt hat. In den NASDAQ-Indizes sowie dem marktbreiten S&P 500 gab es derweil weitere Rekorde. Die höchsten Kurse wurden dabei deutlich nach dem europäischen Handelsende erreicht. Chinas Festlandbörsen reagierten derweil am Morgen kaum auf gute Wirtschaftsdaten.

Auch weiterhin steht für die Anleger der 9. Juli im Fokus. Bis dahin muss eine Lösung im Handelsstreit der EU mit den USA gefunden werden, sonst drohen den europäischen Unternehmen Zölle von 50 Prozent auf fast alle Exporte in die USA. Analyst Thomas Altmann von QC Partners verwies aber darauf, dass die Europäische Union einen grossen Schritt auf US-Präsident Donald Trump zugeht: "Die Bereitschaft, den Basiszoll von 10 Prozent dauerhaft zu akzeptieren, zeigt, wie sehr die EU einen Handelsdeal erreichen will. Damit würden die in der EU ansässigen Firmen ihre Planungssicherheit zurückgewinnen."

Konjunkturseitig steht am Vormittag die Veröffentlichung der europäischen Verbraucherpreise für Juni im Blick. Günstige Preisdaten aus Deutschland vom Vortag legen nahe, dass es auch auf europäischer Ebene positive Überraschungen geben könnte. Analysten erwarten, dass die Preise um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat bzw 2,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind. In der Kernlesung wird ein Anstieg von 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwartet.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich fester.

Der Dow Jones beendete den ersten Handelstag der Woche mit einem Plus von 0,63 Prozent bei 44'093,61 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging daneben 0,47 Prozent höher bei 20'369,73 Zählern in den Feierabend.

Anhaltende Hoffnungen auf eine Entspannung bei den weltweiten Handelskonflikten zogen am Montag weiter steigende Aktienkurse in New York nach sich. Zudem schürten Erwartungen, dass die US-Notenbank Fed doch früher als zuvor erwartet die Zinsen senken könnte, die Kaufbereitschaft. Kanada und die USA nahmen ihre Handelsgespräche doch wieder auf. Kanada habe seinen Plan, US-Technologieunternehmen zu besteuern, in Erwartung "eines für beide Seiten vorteilhaften umfassenden Handelsabkommens" zurückgezogen, teilte Premierminister Mark Carney laut Mitteilung des Finanzministeriums am Wochenende mit. Die USA sind für Kanada mit Abstand der wichtigste Handelspartner. Am Freitag hatte US-Präsident Donald Trump wegen dieser Steuer die Gespräche zunächst aufgekündigt und dem Nachbarland mit neuen Zöllen gedroht. Auch mit der EU führen die Vereinigten Staaten derzeit Gespräche über eine Beilegung ihres Handelsstreits. Trump hatte hier ursprünglich eine Frist bis zum 9. Juli für eine Einigung festgesetzt. Auf Nachfrage, ob die derzeit ausgesetzten, hohen Zölle mit deren Ablauf automatisch in Kraft gesetzt würden, sagte Trump "nein". Die USA seien nicht an die Frist gebunden, diese könnte verlängert oder verkürzt werden.

ASIEN

Die Börsen in Fernost weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen auf.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 fällt gegen 7:30 Uhr unserer Zeit um 0,98 Prozent auf 40'091 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite zur gleichen Zeit hingegen um 0,29 Prozent stärker bei 3'454 Einheiten.

In Hongkong wird am Dientag aufgrund eines Feiertages nicht gehandelt. Der Hang Seng verharrt somit auf seinem Stand vom Wochenauftakt. Da hatte er 0,87 Prozent auf 24'072,28 Einheiten verloren.

Gute Vorgaben der Wall Street mit neuen Rekordhochs bei manchen Indizes werden in Asien am Dienstag nur vereinzelt aufgegriffen. Marktteilnehmer berichten von spürbarer Zurückhaltung und Verunsicherung im Hinblick auf die am 9. Juli endende Schonfrist der von US-Präsident Trump im April verfügten Zölle gegen praktisch alle Länder der Welt. Die Hoffnung ist, dass bis dahin noch Vereinbarungen gefunden werden, nachdem in der Vorwoche laut Mitteilung zwischen den USA und China eine Regelung gefunden wurde.

Trumps Zölle und Handelsspannungen blieben die Hauptrisiken für Asien, so die Ökonomen von Capital Economics. Vietnam sei am stärksten gefährdet, da es am stärksten von der US-Endnachfrage abhängig sei. Das BIP-Wachstum dürfte sich in den meisten asiatischen Ländern in diesem Jahr etwas abschwächen, die Länder der Region könnten jedoch von Handelsumlenkungen profitieren, weil sich die US-Unternehmen von China abwendeten. Weil sich das Wachstum abschwächen werde und die Inflation niedrig sei, seien in weiten Teilen der Region weitere Zinssenkungen wahrscheinlich, so die Wirtschaftsexperten.

In Japan ist ein Stimmungsbarometer der japanischen Notenbank besser als erwartet ausgefallen und zugleich besser als im Vorquartal. Allerdings schürt das auch Zinserhöhungssorgen, worauf der Yen leicht zulegt. Bremsend wirkt aber, dass Trump die laufenden Zollverhandlungen mit Japan scharf kritisierte und sich darüber beschwerte, dass Tokio sich weigere, Reis aus US-Anbau zu importieren, obwohl es angeblich einen Mangel an heimischem Reis gebe.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires