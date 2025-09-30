Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
30.09.2025 04:03:59
Alcoa To Permanently Close Kwinana Alumina Refinery In Western Australia
(RTTNews) - Alcoa Corp. (AA, AAI.AX) announced its decision to permanently close the Kwinana alumina refinery in Western Australia, following the curtailment of production in June 2024. The closure is driven by multiple factors, including the facility's age, high operating costs, market conditions, and challenges related to bauxite grade.
Despite the refinery shutdown, Alcoa will continue operating its port and rail infrastructure at Kwinana, along with its other strategically important assets in Western Australia and Victoria.
In connection with the closure, Alcoa will record restructuring and related charges totaling $623 million after-tax, or $2.41 per share, in the third quarter of 2025. This includes approximately $375 million in non-cash asset impairment charges.
The company's projected 2025 spending for asset retirement obligations and environmental reserves will increase by $20 million to approximately $260 million, with 2026 spending expected to reach around $300 million.
The Kwinana facility currently employs about 220 people. Workforce reductions will occur throughout 2026, although some employees will remain beyond that period to support site redevelopment. Severance costs were previously recorded in Q1 2024.
The closure will remove 2.2 million metric tons of annual refining capacity, reducing Alcoa's global consolidated capacity to 11.7 million metric tons. Additionally, the company anticipates a third-quarter 2025 operational tax expense of approximately $100 million—$30 million higher than prior estimates due to the restructuring impact.
Nachrichten zu Alcoa Corp
|
16.07.25
|Ausblick: Alcoa legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
01.07.25
|Erste Schätzungen: Alcoa stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
16.04.25
|Ausblick: Alcoa informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
01.04.25
|Erste Schätzungen: Alcoa vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Alcoa Corp
Let’s talk about Börsenjahr 2025 | Börsentag Zürich 2025
Ein besonderes Highlight des Börsentag Zürich 2025 war die grosse Diskussionsrunde mit:
👉 Thomas B. Kovacs (Sparkojote)
👉 Robert Halver (Baader Bank)
👉 Tim Schäfer (Finanzblogger, New York)
👉 Lars Erichsen (Börsencoach & YouTuber)
👉 David Kunz (COO, BX Swiss)
Gemeinsam analysieren sie die Entwicklungen an den Finanzmärkten 2025, teilen Einschätzungen zu aktuellen Trends und geben spannende Einblicke für Anleger.
📌 Themen im Fokus:
🔹Welche Krisen & geopolitischen Risiken beschäftigen die Märkte wirklich?
🔹Wie wirken sich Zölle speziell auf die Schweiz und ihre Exportwirtschaft aus?
🔹Zinspolitik: Unterschiede zwischen USA, Europa und Schweiz.
🔹Aktien vs. Immobilien: Welche Assetklasse lohnt sich 2025 mehr?
🔹Künstliche Intelligenz – Hype oder langfristiger Wachstumstreiber?
🔹Gold vs. Bitcoin: Welches Asset ist der bessere Schutz im Depot?
🔹Inflation, Liquidität und Notenbanken: Warum Sachwerte profitieren.
🔹Blick in die Glaskugel: Wo stehen Aktien & Krypto Ende 2025?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen mit Gewinnen -- SMI geht freundlich aus dem Handel -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich fester
Zum Start in die neue Woche verbuchte der heimische Markt klare Aufschläge, wohingegen sich der deutsche Leitindex kaum bewegte. An den US-Börsen ging es leicht aufwärts. An den Märkten in Fernost ging es unterdessen überwiegend nach oben.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}