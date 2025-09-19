Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’125 0.6%  SPI 16’827 0.5%  Dow 46’142 0.3%  DAX 23’718 0.2%  Euro 0.9347 0.1%  EStoxx50 5’483 0.5%  Gold 3’656 0.3%  Bitcoin 92’877 0.1%  Dollar 0.7947 0.3%  Öl 67.1 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt RWE-Aktie Buy
Investment-Tipp: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die Porsche-Aktie
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Hold für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
MTU Aero Engines-Analyse: Neutral-Hochstufung für MTU Aero Engines-Aktie von Goldman Sachs Group Inc.
Aktienempfehlung BMW-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Suche...
Plus500 Depot

Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Analyse im Fokus 19.09.2025 11:43:45

Aktienempfehlung Volkswagen (VW) vz-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Aktienempfehlung Volkswagen (VW) vz-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wurde von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Volkswagen
91.92 CHF -0.57%
Kaufen Verkaufen

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Volkswagen von 112 auf 113 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die US-Zölle auf Autoimporte aus der EU, deren Verringerung auf 15 Prozent wahrscheinlich erst im Laufe des Schlussquartals in Kraft trete, belasteten weiterhin die Margen der europäischen Hersteller, schrieb Romain Gourvil in seiner am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Zudem könnte kurzfristig Druck von einer weiteren Marktabschwächung in China kommen. Für Unterstützung sorgten indes die gute Absatzdynamik und viele neue Modelle, wobei hier Renault, Volkswagen und BMW vorn lägen. Bei Audi und Mercedes-Benz zeichne sich für 2026 eine starke Produktdynamik ab.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie legte um 11:27 Uhr in der XETRA-Sitzung 0.7 Prozent auf 98.12 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 15.17 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. 194’096 Volkswagen (VW) vz-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2025 um 17.5 Prozent nach oben. Am 30.10.2025 dürfte Volkswagen (VW) vz die Bilanz für Q3 2025 veröffentlichen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 16:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com,Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?