Aktienempfehlung: So bewertet DZ BANK die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Die DZ Bank hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 60 Euro belassen. Der Dialysekonzern habe den Auswirkungen von Grippewellen getrotzt, schrieb Sven Kürten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktienrückkäufe trieben seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie nach oben, und der Mittelfristausblick sei stark.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 13:24 Uhr sprang die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1.2 Prozent auf 43.05 EUR zu. 123’776 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier gewann seit Jahresanfang 2025 0.2 Prozent.

