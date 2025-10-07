Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NVIDIA-Aktie im Fokus: Die wahren Hintergründe hinter dem 100-Milliarden-Deal mit OpenAI
Stadler-Aktie gesucht: Auftrag der SBB sowie aus Finnland erhalten
Zu spät für ein Krypto-Investment? Das sagen die Experten von Jefferies
Georg Fischer-Aktie knapp in Grün: Eisengiesserei in Leipzig wird an Linamar veräussert
Novartis-Aktie in Rot: Pharmakonzern ernennt neuen Deutschland-Chef
SLI 3025288 / CH0030252883

2’033.32 Pkt
-5.10 Pkt
-0.25 %
17:30:37
Marktkapitalisierung
07.10.2025 18:15:36

Aktien Schweiz Schluss: Verschnaufpause nach kräftigem Anstieg

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag wenig verändert geschlossen. Der Markt habe nach sieben Sitzungen mit zum Teil starken Gewinnen eine Verschnaufpause eingelegt, hiess es bei Börsianern. Das Rally war dabei vor allem von den Pharmaaktien und dem Techsektor angetrieben worden. Dabei war der Leitindex SMI um fast 700 Punkte gestiegen und zugleich aus einer monatelangen Seitwärtsbewegung nach oben ausgebrochen. Aus dieser Sicht tue eine Konsolidierung nur gut, meinte ein Händler. Und diese zeigte sich in Form teilweise klarer Kurseinbussen bei zuletzt stark gestiegenen Aktien.

Im Blickpunkt stand zudem eine Mischung verschiedener Faktoren. Dazu zählte die weiterhin die angespannte politische Situation im hochverschuldeten Nachbarland Frankreich oder der Regierungsstillstand in den USA. Doch es sehe so aus, als ob sich die Märkte damit wohl arrangiert hätten, hiess es weiter. Aber ob Chaos in Frankreich, Shutdown in den USA oder eine neue Premierministerin in Japan - überstrahlt würden all diese Ereignisse vom Deal zwischen OpenAI und AMD vom Vortag, kommentierte die Onlinebank Swissquote. Allerdings zeigten sich laut Händlern nun auch im KI-Hype allmählich gewisse Ermüdungserscheinungen.

Der Leitindex SMI schloss um 0,24 Prozent schwächer bei 12'521,79 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Titel enthalten sind, ermässigte sich um 0,25 Prozent auf 2033,32 und der breite SPI um 0,16 Prozent auf 17'263,63 Zähler. Im SLI standen sich 13 Gewinner und 16 Verlierer gegenüber. Eine Titel (Sonova) war unverändert.

Auf dem Kurspodest zuoberst waren Swatch (+2,8%). Die Anteile des Uhrenherstellers hätten angesichts eines Minus von rund 20 Prozent im bisherigen Jahresverlauf bei den Anlegern nicht überzeugt. Dabei sei der Titel doch ein solider Substanzwert, meinte ein Händler. Die Anteile von Konkurrentin Richemont (+1,6%) folgen mit etwas Abstand.

Ebenfalls weit oben standen die Aktien von Galderma (+2,7%). Der Dermatologiewert zählt mit einem Kursplus im laufenden Jahr von mehr als 40 Prozent zu den besten Bluechips.

Stark gekauft wurden auch die Anteile von Givaudan (+2,2%). Der Titel des Aromen- und Riechstoffherstellers ist in diesem Jahr mit einem Minus von gegen einem Fünftel unter den schwächsten SLI-Titeln. Nun aber scheine das Management bei dem in den USA abgehaltenen Kapitalmarkttag den richtigen Ton bei den Investoren und Analysten gefunden zu haben, hiess es am Markt.

Gut gesucht waren überdies Lindt & Sprüngli (+2,0%), Swisscom (+0,8%) und SGS (+0,5%).

Auf der anderen Seite litten Lonza (-3,1%) nach der starken Vorwoche unter Gewinnmitnahmen, wie es am Markt hiess. Auch bei Sandoz (-1,5%) wurde das Minus mit Gewinnmitnahmen erklärt.

Bei Amrize (-2,4%) machten Händler zurückhaltende Kommentare von Barclays geltend. Der US-Baustoffhersteller sei mit verschiedenen Herausforderungen wie den Zementpreisen oder dem sich abschwächenden Ausblick auf die US-Baukonjunktur konfrontiert, schrieb die Bank in ihrer Erstabdeckung des Titels.

Bei den Aktien von VAT (-1,8%), die in der Vorwoche um fast ein Fünftel zugelegt hatten, sei die Luft vorerst draussen, hiess es. Daran ändere auch die heute veröffentlichte "Buy"-Empfehlung durch die Citigroup nichts. Der Technologietitel profitierte zuletzt ebenfalls vom KI-Hype. Logitech (-1,3%) konsolidierten die Gewinne.

Bei den Schwergewichten schlossen Novartis (-0,6%) im Minus, während sich Roche GS (+0,03%) knapp ins Plus erholten. Nestlé (+0,2%) waren gut gehalten.

Finanzwerte wie Partners Group (-1,6%), UBS (-0,5%), Swiss Re (-0,4%) und Swiss Life (-0,3%) neigten dagegen zur Schwäche.

Am breiten Markt machten Cicor (+11,5%) dagegen die Vorwochenverluste wett und kehrten auf den Aufwärtstrend zurück. Gefragt waren auch die Biotechwerte Idorsia (+7,5%) und Basilea (+4,1%). Sein Unternehmen sehe er finanziell und produktemässig bestens positioniert, sagte der Basilea-CEO in einem Interview mit dem Onlineportal "cash.ch".

Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.

Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas

Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

Inside Trading & Investment

15:36 Logitech: KI, Nachhaltigkeit und Gaming – wie könnte es weitergehen?
12:30 UBS Logo KI: Katalysator einer neuen Wachstumsphase an der Börse
12:26 Julius Bär: 1Y EUR 10.000% p.a. JB V-Shaped Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf BNP Paribas SA, Commerzbank AG, UniCredit SpA
10:13 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Allianz, AXA, Generali, Swiss Life
09:24 SMI immer weiter aufwärts
09:03 Marktüberblick: Hannover Rück und Redcare Pharmacy gesucht
06.10.25 Logo WHS AMD Aktienanalyse: AI-Wachstum, MI350 & Intel-News! Mega-Chance für Advanced Micro Devices?
06.10.25 Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV
Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Trilogy Metals-Aktie explodiert: US-Regierung steigt ein
D-Wave Quantum-Aktie steigt weiter: Experten warnen vor möglicher Überbewertung
AppLovin-Aktie nach zweistelligem Kurseinbruch wieder höher: US-Börsenaufsicht hat wohl Ermittlungen aufgenommen
Zu spät für ein Krypto-Investment? Das sagen die Experten von Jefferies
Stadler-Aktie gesucht: Auftrag der SBB sowie aus Finnland erhalten
AMD-Allianz mit OpenAI löst kräftige Kursgewinne bei Halbleiterwerten wie TSMC, Advantest und Co. aus
KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
NVIDIA-Aktie im Fokus: Die wahren Hintergründe hinter dem 100-Milliarden-Deal mit OpenAI
AMD-Aktie erneut im Aufwind: Analyst reagiert auf Mega-Deal mit OpenAI

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Indizes in diesem Artikel
SMI 12’531.43 -0.16%
SPI 17’263.63 -0.16%
SLI 2’033.32 -0.25%

