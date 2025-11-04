Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'289 0.4%  SPI 17'037 0.3%  Dow 47'114 -0.5%  DAX 23'949 -0.8%  Euro 0.9295 -0.1%  EStoxx50 5'660 -0.3%  Gold 3'963 -1.0%  Bitcoin 81'836 -4.9%  Dollar 0.8093 0.2%  Öl 64.5 -0.5% 
2’014.80 Pkt
6.28 Pkt
0.31 %
17:30:59
Marktkapitalisierung
04.11.2025 18:15:36

Aktien Schweiz Schluss: SMI schliesst dank defensiven Werten auf Tageshoch

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag im Handelsverlauf anfängliche Verluste abgeschüttelt und dank der Kursgewinne der defensiven Schwergewichte fester geschlossen. "Risk off, hiess die Devise", meinte ein Händler. Die Anleger hätten ihre Risiken reduziert und die Gewinne aus den gut gelaufenen Aktien eingestrichen. Den Erlös hätten sie zum Teil dann in defensive Werte fliessen lassen. Ob die Gewinnmitnahmen in eine stärkere Korrektur münden werde, der sich auch der hiesige Markt nicht ganz entziehen könne, werde sich noch zeigen, so ein Händler.

Als Auslöser der Gewinnmitnahmen nannten Händler neben den gedämpften Zinssenkungserwartungen den KI-Hype, wegen dem die Aktienkurse zuletzt massiv gestiegen waren. Positive Überraschungen in der laufenden Berichtssaison würden kaum mehr belohnt. Denn die hohen Erwartungen seien bereits voll in die Kurse eingepreist, hiess es. Dies sorge nun für verstärkte Gewinnmitnahmen. Zudem seien die Investoren derzeit informationsmässig auf einem Blindflug, da Konjunkturdaten aus den USA wegen des Shutdowns weiterhin ausbleiben. Für Unsicherheit sorgten auch die Äusserungen der US-Regierung, wonach die Hochtechnologie von Nvidia nicht exportiert werden soll und der Streit zwischen den Niederlanden und China um den Chip-Hersteller Nexperia. Damit rücke den Handelsstreit wieder ganz nach vorn. Und in dieser Gemengelage wollten die Marktteilnehmer nicht mit randvollen Depots entgegensehen, meinte ein Marktanalyst.

Der Leitindex SMI, der im Tief bis 12'100 Punkte gefallen war, schloss um 0,58 Prozent höher auf 12'306,89 Punkten und damit auf Tageshoch. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind und wo die Gewichtung der Schwergewichte gekappt ist, gewann 0,31 Prozent auf 2014,80 und der breite SPI um 0,32 Prozent auf 17'036,92 Zähler. Im SLI schlossen 15 Titel tiefer, 14 höher und Amrize unverändert.

Starke Einbussen verbuchten VAT (-3,9%) und Logitech (-3,3%) sowie weitere Technologiewerte aus der zweiten Reihe wie AMS Osram (-4,2%), Inficon (-2,4%) oder Comet (-3,9%). Händler machten dafür vor allem die Marktreaktion auf die Zahlen des US-Techriesen Palantir verantwortlich, die letztlich die aktuelle Hype-Sorge losgetreten habe.

Klare Verluste gab es zudem bei Werten wie Richemont (-2,7%), ABB (-2,1%), Swisscom (-1,5%) oder Sandoz (-0,7%). Bei ihnen hätten Investoren nach dem bislang starken Lauf in diesem Jahr Gewinne mitnehmen wollen. Sandoz alleine weisen seit Jahresstart ein Kursplus von annähernd 50 Prozent aus.

Aber auch weniger gut gelaufene Aktien wie Swatch (-2,2%), Partners Group (-1,2%) und Kühne + Nagel (-2,1%) wurden aus den Depots gekippt. "Gewinnmitnahmen, Zölle oder Konjunktursorgen oder was sonst noch alles belastete", meinte ein Händler.

Neben Partners Group gaben mit UBS (-0,3%) und Julius Bär (-0,7%) weitere Finanzwerte nach. Trotz der guten Zahlen in der vergangenne Woche blieben die regulatorischen Unsicherheiten hoch, hiess es dazu zu UBS. Dagegen reihten sich die Versicherer Zurich (+1,3%), Swiss Life (+0,6%) und Swiss Re (+0,8%) bei den Gewinnern ein.

An der Spitze standen aber Geberit (+4,0%) nach starken Zahlen und einem angehobenen Jahresausblick. Gefragt waren zudem die Aktien von Alcon (+3,0%), die nach dem bisher schwachen Jahresverlauf günstig bewertet seien. Zudem habe sich der Broker Bernstein positiv über den Augenheilmittelspezialisten geäussert, hiess es am Markt.

Den grössten Beitrag zum Anstieg des SMI trugen aber die Schwergewichte Novartis (+2,0%), Roche GS (+1,7%) und Nestlé (+1,5%) bei, was Händler mit dem "Risk off Mode" erklärten. Daneben gewannen auch andere wenig konjunktursensible Werte wie Lindt&Sprüngli (+1,3%), Galderma (+1,2%) und Givaudan (+0,6%) an Wert.

Am breiten Markt schlossen OC Oerlikon (+0,1%) nach Zahlen gehalten. Burckhardt Compression (-0,6%) schlossen nach Zahlen über dem Tagestief. Kardex (-5,1%) gaben nach Aussagen am Investorentag klar nach.

pre/mk

Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?

💡 Mut zur Börse in der Vorsorge!
Im Gespräch mit Versicherungsexperte Christian Jetzer geht es um die wohl spannendste Frage der privaten Altersvorsorge:
👉 Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?

Viele Schweizerinnen und Schweizer sparen weiterhin auf dem klassischen 3a-Sparkonto – trotz minimaler Zinsen und hoher Inflation. Christian Jetzer erklärt, warum Anlegen mit Wertschriften heute fast ein Muss ist, welche Renditechancen und Risiken bestehen und wie du Steuern sparen kannst.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich? | Börsentag Zürich 2025

Meistgelesene Nachrichten

Wegen Gegengebots für Metsera: Pfizer verklagt Novo Nordisk - Aktien uneins
Novo Nordisk-Aktie stabil: Gebot für Metsera erhöht - Vorsprung vor vor Pfizer
Palantir-Aktie trotzdem tiefer: Mehr Umsatz und Gewinn
SMI beendet Handel im Plus -- DAX schliesst schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
BioNTech-Aktie stabil: Verlust schrumpft deutlich - Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb zahlt sich aus
Lufthansa-Aktie steigt: Gewerkschaft verschiebt Streik und eröffnet neue Verhandlungsrunde
SMI letztlich wenig bewegt zum Novemberstart -- DAX schliesst im Plus -- US-Börsen gehen uneins in den Feierabend -- Börsen in Fernost zum Handelsende fester
Bitcoin unter Druck: Zins-Enttäuschung aus den USA belastet den Kurs weiterhin
DroneShield-Aktie springt an: Analystenstimmung von Grossauftrag angetrieben
Ypsomed-Aktie dreht ins Minus: Ypsomed schliesst Ypsotec-Verkauf an Callista endgültig ab

Top-Rankings

Oktober 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Oktober 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Oktober 2025 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
Rohstoffe im Oktober 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Indizes in diesem Artikel
SLI 2’012.12 0.18%

finanzen.net News

Datum Titel
18:31 Nach Eklat um Filial-Schließungen: Chef der griechischen Post tritt ab
18:29 ROUNDUP 2: Union rauft sich nach Wadephul-Irritationen wieder zusammen
18:25 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Uneinheitlich - Warnsignale vom US-Tech-Sektor
18:01 Bundesregierung bietet Afghanen Geld gegen Einreiseverzicht
18:01 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Verluste - Sorge vor zu hohen Bewertungen
17:58 Aktien Europa Schluss: Uneinheitlich - Warnsignale vom US-Tech-Sektor
17:58 Putin schickt Kremlbeamten Oreschkin zum G20-Gipfel
17:47 Bundesregierung will drei Milliarden mehr für Ukraine geben
17:46 Aktien Frankfurt Schluss: Verluste - Sorge vor zu hohen Bewertungen
17:43 ROUNDUP 3: Neue EU-Analyse sieht Reformtempo der Ukraine kritisch