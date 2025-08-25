Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’206 -0.5%  SPI 16’967 -0.4%  Dow 45’419 -0.5%  DAX 24’273 -0.4%  Euro 0.9376 -0.2%  EStoxx50 5’444 -0.8%  Gold 3’374 0.1%  Bitcoin 90’682 -0.4%  Dollar 0.8042 0.3%  Öl 69.0 1.8% 
Michael Burry: Diese Aktien hielt der "Big Short"-Investor im 2. Quartal 2025
Bekannter Leerverkäufer schiesst gegen Palantir-Aktie: Stärker überbewertet als NVIDIA-Aktie
Rheinmetall, RENK und HENSOLDT - Rüstungsaktien im Aufwind: Zinssignale stützen
Bayer-Aktie im Blick: Milliardenklagen zu PCB und Roundup verunsichern Anleger
Lufthansa-Aktie fällt zurück: Lufthansa ordnet sich neu
200.- Saxo-Deal

SPI 998750 / CH0009987501

16’966.59 Pkt
-73.01 Pkt
-0.43 %
17:40:00
25.08.2025 18:15:36

Aktien Schweiz Schluss: Schwächer - Schwergewichte belasten

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag schwächer geschlossen. Dabei weiteten sich die Abschläge im Späthandel noch etwas aus, als die Schwergewichte stärker ins Minus rutschten. Insgesamt verlief das Geschäft laut Händlern aber in ruhigen Bahnen. "Etwas richtungslos und ohne klar erkennbares Branchenmuster", sagte ein Händler. Dem Markt fehlten eben die Impulse. Ein Grund dafür war sicher auch, dass im Finanzzentrum London wegen eines Feiertages nicht gehandelt wurde, meinte ein Händler. Daher sei es zu Gewinnmitnahmen gekommen. Diese hätten sich im Fahrwasser schwächerer US-Aktien noch etwas ausgeweitet. Auch in Frankfurt und Paris kamen die Indizes noch etwas stärker unter Druck.

Die Rede von Fed-Chef Jerome Powell vom letzten Freitag sorgte derweil nach wie vor für Gesprächsstoff. Die Stimmung an den Aktienmärkten habe sich dadurch grundsätzlich aufgehellt, meinten einige Händler. Denn nun würden im Durchschnitt raschere Zinssenkungen erwartet, hiess es. Allerdings gab es auch skeptischere Stimmen. Die Kuh sei noch nicht vom Eis, meinte ein Experte. Zudem könnten die Sorgen wegen Zöllen und den damit verbundenen Inflationsrisiken erneut die Oberhand gewinnen, wurde von anderen Marktteilnehmern befürchtet. Darüber erhofften sich die Anleger neuen Aufschluss in dieser Woche, wenn Preis- und Konsumdaten, Stimmungsindikatoren und neues vom Arbeitsmarkt veröffentlicht wird.

Der Leitindex SMI schloss um 0,48 Prozent tiefer bei 12'206,36 Punkten und damit nur wenig über dem Tagestief von 12'193 Zählern. Der SLI, in dem derzeit 31 Titel enthalten sind, büsste 0,37 Prozent ein auf 2018,44 und der breite SPI 0,43 Prozent auf 16'966,59 Punkte. Im SLI schlossen 23 Titel im Minus und sieben im Plus. Swisscom waren unverändert.

Ein gewichtiger Grund für das Minus des Gesamtmarktes waren die beiden Pharmawerte Novartis (-0,7%) und Roche GS (-0,6%). Aber auch die Aktien des weltgrössten Nahrungsmittelherstellers Nestlé (-0,6%) belasteten den SMI.

Grösste Verlierer waren allerdings die Aktien von Straumann und von Kühne + Nagel (je -1,2%), gefolgt von den Anteilen von VAT (-1,1%) und Adecco (-1,0%) sowie des Sanitärtechnikers Geberit (-0,8%).

Aber auch defensivere Werte wie etwa Sonova (-0,8%) und Givaudan (-0,8%) sowie Richemont (-0,7%) gaben nach.

Dagegen setzten sich die die Aktien von Richemont-Konkurrent Swatch (+1,3%) an die Spitze des SLI. Gekauft wurden zudem die Aktien von Lonza (+1,1%), Sandoz (+0,6%), Julius Bär (+0,2%) und UBS (+0,2%).

Amrize (+0,8%) drehten nach anfänglichen Gewinnmitnahmen und tieferen Kursen im Späthandel wieder klar ins Plus. Sie setzten damit den Erholungstrend fort, der laut Händlern am Freitag nach der Rede von Fed-Chef Powell aufgrund von Hoffnungen auf konjunkturelle Impulse eingesetzt hatte.

Am breiten Markt schossen Highlight E&E nach einem Besitzerwechsel um satte 18 Prozent nach oben. Gesucht waren zudem Newron (+13%). Händler meinten, dass die Investoren Erfolgsmeldungen des Unternehmens zu einem Wirkstoff ignoriert hätten - was nun nachgeholt worden sei.

Bossard (+2,0%) profitierten von einer Kaufempfehlung von Vontobel. Das Unternehmen dürfte von einem Aufschwung in Europa profitieren und sei auch im "Peer-Vergleich" unterbewertet.

Zudem legten noch einige Unternehmen Ergebnisse vor. Dabei kamen die Zahlen der Immobilienfirmen Epic (+0,5%) und Warteck (+0,3%) gut an. Wie schon andere Mitbewerber profitierten sie von satten Bewertungsgewinnen. Dagegen lösten die Zahlen Metall Zug (-1,6%) Verdruss aus.

Auch in den kommenden Tagen werden einige Unternehmen vom breiten Markt berichten. Dabei positionierten sich manche Anleger schon im Vorfeld. Vor allem die Resultate des Türen-Herstellers Arbonia (+0,9%) (Dienstag), der ehemaligen ABB-Tochter Accelleron (-1,7%) oder des Zugbauers Stadler Rail (-1,0%) (beide Mittwoch) würden mit Spannung erwartet.

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

15:09 UBS Logo UBS KeyInvest: KI-Boom auf dem Prüfstand
09:26 Logo WHS Wochenausblick Börse mit Blick auf DAX, Dow, Bitcoin, Gold und Aktien heute um 10:30 Uhr
09:20 Verhaltene Reaktion auf Powell-Rede
09:16 Daimler Truck Holding gesucht
08:35 Das Comeback des Konsolen-Gamings?
22.08.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.20% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
21.08.25 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf PolyPeptide Group AG
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bekannter Leerverkäufer schiesst gegen Palantir-Aktie: Stärker überbewertet als NVIDIA-Aktie
Die Zukunft des Geldes: Bitcoin, Ripple oder Ethereum - wer macht das Rennen?
Michael Burry: Diese Aktien hielt der "Big Short"-Investor im 2. Quartal 2025
Gold, Öl & Co. in KW 34: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Lufthansa-Aktie fällt zurück: Lufthansa ordnet sich neu
Die Performance der Kryptowährungen in KW 34: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
PUMA-Aktie +15 Prozent: Milliardärsfamilie Pinault denkt offenbar über Verkauf von PUMA-Beteiligung nach
SMI und DAX beenden Handel etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Rheinmetall, RENK und HENSOLDT - Rüstungsaktien im Aufwind: Zinssignale stützen

KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
KW 34: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Die Performance der Kryptowährungen in KW 34: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
SMI 12’206.36 -0.48%
SPI 16’966.59 -0.43%
SLI 2’018.27 -0.38%

