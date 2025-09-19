Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
|
19.09.2025 17:50:40
Aktien Schweiz etwas fester - Kühne + Nagel brechen ein
DOW JONES--Am letzten Handelstag der Woche hat sich der schweizerische Aktienmarkt mit Aufschlägen gezeigt. Die Zinssenkung der US-Notenbank vom Mittwoch und die Aussicht auf weitere geldpolitische Lockerungen der Federal Reserve stimmten die Anleger zuversichtlich. Der grosse Verfalltermin am Freitag verlief nicht zuletzt deshalb geräuschlos. Am Mittag waren alle Optionen und Futures mit Termin September verfallen. Am Abend waren dann die Optionen auf Einzeltitel an der Reihe.
Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 12.110 Punkte. Bei den 21 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und zehn -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 56,68 (zuvor: 13,69) Millionen Aktien. Das deutlich erhöhte Volumen war dem Verfallstermin geschuldet.
Im SMI fielen Kühne + Nagel mit einem Verlust von 9,1 Prozent auf. Reedereiaktien standen allgemein unter Druck wegen schwacher Frachtraten auf den Containerrouten zwischen China und den USA. Im Fall von Kühne + Nagel belastete zusätzlich die Abstufung der Aktie auf "Hold" von "Buy" durch die Deutsche Bank.
Die Gewinner wurden von der UBS angeführt, deren Kurs um 2,1 Prozent stieg. Hier könnten erneut Spekulationen über eine Verlegung des Firmensitzes in die USA eine Rolle gespielt haben. Der aktivistische Investor Cevian Capital hält es wegen neuer strenger Vorschläge für die Kapitalausstattung für "nicht rentabel", eine grosse internationale Bank von der Schweiz aus zu führen. Die UBS habe, sofern sich die Lage nicht ändere, "keine andere realistische Option" als das Land zu verlassen, so Cevian-Gründer Lars Förberg zur Financial Times. Cevian ist Europas grösster spezialisierter aktivistischer Investor und hält etwa 1,4 Prozent der UBS-Aktien.
Gestützt wurde der SMI auch von Kursgewinnen der Schwergewichte Nestle (+0,8%), Novartis (+1,1%) und Roche (+1,4%).
Bei der an den Vortagen gut gelaufenen Partners Group (-2,4%) dürften Anleger Gewinne mitgenommen haben.
Mit Handelsbeginn am Montag werden Indexanpassungen wirksam. Sonova werden in den SMIM absteigen; an ihrem letzten Handelstag im SMI verloren die Titel des Hörgeräteherstellers 1,7 Prozent. Holcim (+0,7%) und ihre Abspaltung Amrize (-0,8%) bleiben im Leitindex, der sich dann wieder aus 20 Titeln zusammensetzen wird.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/sha
(END) Dow Jones Newswires
September 19, 2025 11:50 ET (15:50 GMT)
Nachrichten zu Amrize
|
29.08.25
|Amrize informiert über "Mini-Kaufangebot" - Amrize-Aktie etwas fester (AWP)
|
28.08.25
|Amrize Recommends Shareholders Reject Mini-Tender Offer By TRC Capital Investment Corporation (EQS Group)
|
07.08.25
|Amrize-Aktien brechen nach Zahlen ein (AWP)
|
06.08.25
|Amrize Delivers Solid Second Quarter, Starts Journey in Position of Strength (EQS Group)
|
21.07.25
|Amrize Announces Date for Second Quarter 2025 Financial Results (EQS Group)
|
16.07.25
|Amrize and Meta Partner on First-of-its-kind AI-Optimized Advanced Concrete Mix for Data Center in Minnesota (EQS Group)
|
15.07.25
|Aktien Schweiz etwas leichter - Amrize nach Analystenempfehlung gesucht (Dow Jones)
Wird Europa von Innovation abgehängt? KI, Industrie & Wachstumstreiber im Fokus | BX Swiss TV
Hat Europa im globalen Innovationswettlauf noch eine Chance? 🚀
Im Experteninterview spricht Evelyne Pflugi, CEO & Mitgründerin der Singularity Group, mit David Kunz (COO der BX Swiss) über die Innovationskraft Europas, den Umgang mit geopolitischen Risiken und die wahren Wachstumstreiber der Weltwirtschaft.
Themen im Video:
🔹 Wie innovativ ist Europa wirklich – im Vergleich zu USA und Asien?
🔹 Warum The Singularity Group auf profitables Wachstum statt Hypes setzt
🔹 KI, Big Data, Cloud – aber auch Kühlung & Energie: Wo entsteht echter Mehrwert?
🔹 Was unterscheidet erfolgreiche Fondsmanager von der breiten Masse?
🔹 Warum SAPs Wachstum Amazon mehr nützt als Europa selbst
🔹 Branchen-Favoriten: Data Center, Energie-Infrastruktur, Automatisierung
🔹 Wachstum ohne Blase: KI, ja – aber nicht jede Anwendung ist investierbar
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Börse aktuell - Live TickerNach Fed-Zinssenkung: SMI geht letztlich etwas fester ins Wochenende -- DAX nach Richtungssuche schliesslich tiefer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend in Rot
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zum Wochenschluss höher, während sich der deutsche Leitindex nicht für eine klare Richtung entscheiden konnte. Die Wall Street zeigt sich zum Wochenende positiv. Am Freitag gingen die führenden Börsen Asiens nach der Fed-Zinssenkung mehrheitlich schwächer aus dem Handel.
finanzen.net News
