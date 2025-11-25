S&P 500 998434 / US78378X1072
25.11.2025 16:33:36
Aktien New York: Tech-Werte wieder unter Druck - Dow legt weiter zu
NEW YORK (awp international) - Die zuletzt klar erholten Technologiewerte an den US-Börsen haben am Dienstag wieder nachgegeben. Der Leitindex Dow Jones Industrial hingegen legte etwas weiter zu.
Anleger blickten auf Konjunkturdaten, die wegen der zwischenzeitlichen, teilweisen Schliessung von Regierungsbehörden mit grosser Verspätung veröffentlicht wurden. So waren die Umsätze im Einzelhandel im September weniger gestiegen als erwartet. Beobachtern zufolge könnte dies ein weiteres Argument für eine Leitzinssenkung der Notenbank Fed im Dezember sein.
Der Dow legte um 0,16 Prozent auf 46.522 Punkte zu und baute damit seine Vortagesgewinne etwas aus. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,28 Prozent auf 6.686 Punkte nach. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,87 Prozent auf 24.657 Punkte bergab./la/he
Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929
Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻
In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?
💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?
Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
