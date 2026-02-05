Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’466 -0.3%  SPI 18’583 -0.2%  Dow 49’090 -0.8%  DAX 24’491 -0.5%  Euro 0.9167 -0.1%  EStoxx50 5’926 -0.8%  Gold 4’851 -2.3%  Bitcoin 51’281 -9.9%  Dollar 0.7773 0.0%  Öl 67.7 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Zurich Insurance1107539Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Novartis1200526Microsoft951692Alphabet A29798540Swiss Re12688156
Top News
Shortseller-Bericht belastet IonQ-Aktie - Auch D-Wave, Rigetti & Co. unter Druck
Warner-Aktie leichter: Trump will sich aus Prüfung des Deals heraushalten
PayPal-Aktie nach schwachen Quartalszahlen und gesenkten Kurszielen weiter unter Druck
Aktien von Novo Nordisk und Lilly schwächer: Widerstand gegen Hims & Hers wegen Kopie der Wegovy-Pille
Kursrutsch im Kryptosektor: Bitcoin, Ethereum & Co. zwischen staatlichen Signalen und geldpolitischen Erwartungen
S&P 500 998434 / US78378X1072

6’831.17
Pkt
-51.55
Pkt
-0.75 %
20:18:06
05.02.2026 20:06:36

Aktien New York: Schwach - Alphabets Investitionspläne bereiten Sorgen

NEW YORK (awp international) - Technologieaktien in den USA haben am Donnerstag erneut einen schweren Stand gehabt. Dieses Mal zogen ihre Verluste zudem auch den überwiegend mit Standardwerten bestückten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial nach unten. Die Verunsicherung rund um Aktien mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI) setzte sich fort. Verstärkt wurde sie durch die Ankündigung weiterer massiver Investitionen der Google-Mutter Alphabet im Wettlauf der KI-Entwickler. Im Fokus standen obendrein erneut schwache Daten vom Arbeitsmarkt im Januar.

Der Dow büsste rund zwei Stunden vor dem Börsenschluss 1,2 Prozent auf 48.917 Zähler ein, hatte allerdings am Vortag ein Rekordhoch erreicht. Der breite S&P 500 gab um 1,2 Prozent auf 6.799 Zähler nach. Der Nasdaq 100 sackte mit minus 1,3 Prozent auf 24.570 Punkte auf den tiefsten Stand seit November.

"Die schwachen Arbeitsmarktdaten in den USA sind der deutlichste Ausdruck der K-förmigen Konjunktur", sagte Strategiechef Joachim Klement bei Panmure Liberum. "Während der Technologiesektor boomt, leidet der Rest der Wirtschaft unter höheren Zöllen und mangelnder Nachfrage. Dies führt zu einem scheinbar widersprüchlichen Bild: Das BIP-Wachstum ist solide, der Arbeitsmarkt jedoch schwach", sagte er.

In den USA hatten in der vergangenen Woche weit mehr Menschen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt als erwartet. Tags zuvor hatte bereits der Arbeitsmarktdienstleister ADP schwache Beschäftigungszahlen im Januar aus der US-Privatwirtschaft bekannt gegeben. Nun wird mit Spannung auf den Bericht der Regierung gewartet, der jedoch erst am 11. Februar veröffentlicht wird.

Unternehmensseitig machten Quartalsbilanzen grosser US-Konzerne weiterhin die Musik, wobei es Druck vor allem weiterhin insbesondere bei Technologieunternehmen gab. Die Alphabet-Aktie , die zeitweise um 8 Prozent abgesackt war, gab zuletzt noch um 2,5 Prozent nach. Allerdings hatte sie erst am Dienstag ein Rekordhoch erreicht. Experten verwiesen vor allem auf die Verdoppelung der Investitionen im Vergleich zum Vorjahr. Bis zu 185 Milliarden Dollar plant der zu den glorreichen Sieben zählende Techgigant auszugeben, wahrscheinlich vor allem für Rechenzentren. Angesichts der jedoch klaren Signale für eine Nachfrage nach KI vertritt Citigroup-Analyst Ronald Josey die Ansicht, "dass Google in Produkte und die Bewältigung von Kapazitätsproblemen investieren sollte".

Ein wesentlicher Profiteur der hohen Investitionen könnte der Chip-Hersteller Broadcom sein, begründeten Experten das im schwachen Markt herausstechende Plus dieser Papiere in Höhe von 3,0 Prozent.

Qualcomm sackten auf den tiefsten Stand seit April 2025. Zuletzt verloren die Anteile des auf die Mobilfunkindustrie ausgerichteten Chipherstellers 7,5 Prozent. Die globale Knappheit an Memory-Chips dürfte das Geschäft belasten. Amazon verloren 4,0 Prozent. Der Online-Handelsgigant wird nachbörslich über sein Quartal berichten.

Die Papiere des Chipherstellers für Elektromobilität, Wolfspeed , brachen um 17 Prozent ein. Im laufenden Geschäftsquartal erwartet das Unternehmen im Vergleich zum Vorquartal einen Umsatzrückgang.

Die Pharma-Aktie Bristol-Myers Squibb legte um 3,8 Prozent zu. Sowohl die Umsatzprognose als auch das Gewinnziel für dieses Jahr waren besser als erwartet ausgefallen. Eli Lilly dagegen büssten 6,5 Prozent ein, nachdem sie tags zuvor nach einem starken Ausblick noch um etwas mehr als 10 Prozent hochgesprungen waren. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, kommt auf Eli Lilly und Novo Nordisk günstigere Konkurrenz bei Abnehmmedikamenten durch das US-Telemedizinunternehmen Hims and Hers zu. Dessen Aktien verloren nach anfänglicher Euphorie zuletzt fünf Prozent. Novo hatte zuvor vor Risiken für die Sicherheit von Patienten gewarnt, sollten diese die preiswertere Variante nutzen./ck/he

12:46 Julius Bär: 19.60% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Barrick Mining Corp, Freeport-McMoRan Inc, Pan American Silver Corp
09:26 SMI setzt neue Bestmarke
09:23 SG-Marktüberblick: 05.02.2026
09:22 Rohstoffmärkte starten fulminant ins neue Jahr
08:49 UBS Logo UBS KeyInvest: Italien – Die Welt blickt auf Mailand/Netflix – Showdown in Hollywood
03.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Logitech, Swiss Life, Swisscom
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr
Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie rot nach Pre-Close-Call - Finanzprofis alarmiert - auch Aktien von CSG, HENSOLDT, RENK & Co. verlieren
UBS-Aktie fällt dennoch: Milliardengewinn verzeichnet - Schätzungen deutlich übertroffen
Alphabet-Aktie sinkt: Google-Mutter mit mehr Umsatz und Gewinn - weitere KI-Investitionen geplant
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Kursrutsch im Kryptosektor: Bitcoin, Ethereum & Co. zwischen staatlichen Signalen und geldpolitischen Erwartungen
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Vormittag gestärkt
Infineon-Aktie gibt nach: Infineon erwartet auch 2027 starkes KI-Wachstum und investiert mehr
Aktien von ServiceNow, Oracle, Palantir & Co. sacken ab: Softwaretitel wegen KI-Sorgen unter Druck
Bayer-Aktie auf Wachstumskurs? Analysten heben den Daumen
Verluste an den US-Börsen -- EZB-Zinsentscheid im Fokus: SMI schliesst schwächer -- DAX geht tiefer aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus

finanzen.net News

Datum Titel
20:10 Aktien New York: Schwach - Alphabets Investitionspläne bereiten Sorgen
20:10 Danone-Aktie: In Deutschland wird noch mehr Babynahrung zurück gerufen
20:03 Flughafen BER stellt Betrieb wegen Blitzeis ein
19:45 ROUNDUP/US-Regierungskreise: Verhandlungen mit dem Iran am Freitag
19:23 US-Regierungskreise: Verhandlungen mit Iran am Freitag
19:08 Über 1.100 Wohnblocks in Kiew im Winter nicht mehr heizbar
19:06 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Anleger sind vorsichtig und nehmen Gewinne mit
18:59 ROUNDUP: Sturmtief setzt Teil Südspaniens und Portugals unter Wasser
18:57 Aktien Europa Schluss: Anleger sind vorsichtig und nehmen Gewinne mit
18:47 Social-Media-Verbot für Jugendliche Thema bei CDU-Parteitag