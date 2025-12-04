Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’894 0.3%  SPI 17’740 0.4%  Dow 47’851 -0.1%  DAX 23’882 0.8%  Euro 0.9359 0.3%  EStoxx50 5’718 0.4%  Gold 4’209 0.1%  Bitcoin 74’228 -0.9%  Dollar 0.8038 0.5%  Öl 63.4 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Alphabet A29798540Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Top News
HPE-Aktie gibt trotzdem nach: Verbesserung bei Umsatz und Gewinn
Michael Burrys letzte Moves: So investierte der Big-Short-Star im dritten Quartal 2025
BYD-Aktie reagiert kaum: November-Absatz so stark wie bisher kein Monat in 2025 - Tesla schwächelt in Europa weiter
Apple-Aktie fällt: Twint wehrt sich offenbar gegen Apple
NVIDIA-Aktie im Blick: CEO Huang und Trump sprachen über mögliche Beschränkungen für KI-Chips
Suche...

S&P 500 998434 / US78378X1072

6’857.12
Pkt
7.40
Pkt
0.11 %
22:42:27
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

04.12.2025 22:36:36

Aktien New York Schluss: Wenig bewegt nach jüngster Erholungsrally

NEW YORK (awp international) - Nach der jüngsten Erholung ist die Luft an den US-Börsen am Donnerstag erst einmal raus gewesen. Die Indizes zeigten sich schwunglos, nachdem sich zuletzt die Erwartung verfestigt hatte, dass es in diesem Jahr noch eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed geben dürfte. Nun mangelte es an Kurstreibern für einen weiteren Anstieg hin zu den bisherigen Rekorden.

Der auf einem Dreiwochenhoch angekommene Dow Jones Industrial schloss 0,07 Prozent tiefer mit 47.850,94 Punkten. Für den Nasdaq 100 betrug der Abschlag letztlich 0,11 Prozent auf 25.581,70 Punkte. Der marktbreite S&P 500 ging 0,11 Prozent höher mit 6.857,12 Punkten aus dem Handel.

"In den USA warten die Anleger nun zunächst auf die nächste Fed-Sitzung", schrieben die Autoren der Fuchs-Börsenbriefe. Sie beziffern den Anteil der Experten, die in der kommenden Woche von einer Zinssenkung der Fed ausgehen, auf mittlerweile wieder 90 Prozent. In den vergangenen Tagen hatten Wirtschaftsdaten privater Institute daran nicht gerüttelt.

Individuell stark zeigten sich die Meta -Aktien, die um 3,4 Prozent anzogen. Gut an kam ein Kreise-Bericht, wonach die von der Facebook-Mutter geplanten Ausgaben für den Aufbau des sogenannten Metaverse deutlich gekürzt werden sollen. Laut dem Experten Doug Anmuth von JPMorgan reagiert der Konzern damit wohl auch auf eine schwache Kursentwicklung. Es sei gut, dass Meta auf die Anleger höre und bei den Ausgaben disziplinierter werde.

Laut Marktbeobachter Matt Britzman vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown hatten Anleger bereits infrage gestellt, ob sich die Investitionen in ein digitales Paralleluniversum lohnen werden. Experten gehen davon aus, dass Meta strategisch umschwenkt und Mittel frei macht für das Megathema Künstliche Intelligenz. Dies sorgte auch bei den Aktien des KI-Chipriesen Nvidia für Nachfrage, denn sie kamen auf eine Erholung um 2,2 Prozent.

Bei Salesforce mussten sich die Anleger mit Blick auf aktuelle Geschäftszahlen erst einmal orientieren. Nach wechselhaftem Start schlossen die Aktien mit 3,7 Prozent im Plus. Der Softwarehersteller blickt unter anderem wegen des KI-Booms optimistischer auf den Umsatz im laufenden Geschäftsjahr. Am Markt hiess es, der SAP -Konkurrent arbeite daran, mehr Kunden zum Kauf seiner KI-Tools zu bewegen.

Grosse Enttäuschung herrschte im Software-Bereich dagegen bei Snowflake , wie ein mehr als elf Prozent grosser Kursrutsch zeigt. Der Cloud-Software-Spezialist gab einen operativen Margenausblick ab, der hinter den Schätzungen der Analysten zurückblieb. Hier rief dies bei den Anlegern Bedenken hinsichtlich der Rentabilität neuer KI-basierter Tools hervor.

Unterschiedlich entwickelten sich nach Resultaten zwei Einzelhandelswerte. Mit einem Kurssprung um 14 Prozent feierten es die Aktionäre von Dollar General , dass der Discounter seine Zielsetzungen anhob - bereits zum dritten Mal in diesem Jahr, wie die Bernstein-Analystin Zhihan Ma betonte. Dem gegenüber stand aber ein 4,6 Prozent grosses Minus bei Kroger . Die Supermarktkette enttäuschte mit der Senkung des oberen Endes der diesjährigen Umsatz-Zielspanne./tih/mis

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

13:54 Sprint Zertifikate mit Cap auf ausgewählte KI-Aktien
12:41 Julius Bär: 18.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf ams-OSRAM AG
09:19 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäischer Emissionshandel – Fortschreitende Verknappung/Logitech – Wichtige Phase
08:37 SMI-Gewinnserie gerissen
03.12.25 Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
02.12.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Logitech, Nestlé
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
SMI-Kurs: 12’893.61 04.12.2025 17:30:22
Long 10’694.19 8.57 3SSMJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

SMI nach Inflationszahlen letztlich schwächer -- DAX geht kaum verändert in den Feierabend -- US-Börsen schliessenhöher -- Anleger in Asien uneins - Börsen schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
NVIDIA-Aktie im Blick: CEO Huang und Trump sprachen über mögliche Beschränkungen für KI-Chips
Mercedes-Aktie tiefer: Källenius führt europäische Autoindustrie erneut an
Insiderkäufe und bullishes Kursziel stützen Rheinmetall-Aktie nur kurz - RENK und HENSOLDT freundlich
Baloise-Aktie leicht fester: Helvetia Baloise baut vor allem doppelt besetzte Stabsstellen ab
Plug Power-Aktie erholt sich: NASA-Deal stärkt Perspektiven der Wasserstoff-Industrie
Bayer-Aktie im Minus: 2a-Studie mit Nierenmedikament soll starten
SoftwareONE-Aktie unter Druck: Kaderleute unter Verdacht auf Insiderhandel - Razzia in 3 Ländern
Leonteq-Aktie nach Gewinnwarnung mit Kursrutsch: 2025 wird Verlust im tiefen zweistelligen Millionenbereich erwartet
Vulcan Energy-Aktie dennoch leichter: Kapitalerhöhung bringt Milliarden für Zero-Carbon-Lithium

Top-Rankings

3. Quartal 2025: Diese Aktien hat Fisher Asset Management im Portfolio
Ken Fishers Investitionen
Bildquelle: IIstudio / Shutterstock.com
Auf diese Aktien setzte Bill Ackman im dritten Quartal 2025
Depot aufgedeckt
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Michael Burrys letzte Moves: So investierte der Big-Short-Star im dritten Quartal 2025
Im Depot von Starinvestor Michael Burry bleibt selten ein Stein auf dem anderen. Auch im dritten ...
Bildquelle: Jim Spellman/WireImage/Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
S&P 500 6’857.12 0.11%

finanzen.net News

Datum Titel
22:39 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Wenig bewegt nach jüngster Erholungsrally
22:27 Viel kürzere Arbeitserlaubnis für Asylsuchende in den USA
22:27 AKTIEN IM FOKUS 3: Silberstreifen am Cloud-Horizont für Salesforce und SAP
22:22 Aktien New York Schluss: Wenig bewegt nach jüngster Erholungsrally
22:11 Umfrage: Mehrheit der Deutschen sieht Verbrenner-Aus kritisch
22:09 ROUNDUP: Merz will 'Kanzlermehrheit' bei Renten-Abstimmung
22:03 Weg frei für Babis als Regierungschef in Tschechien
21:47 ROUNDUP/Bundeswehr hat neues Sturmgewehr: G95 an Truppe übergeben
21:41 Bundestag verlängert Steuerfreiheit für E-Autos
21:24 ROUNDUP: EU-Einigung auf schwächeres Waldschutzgesetz