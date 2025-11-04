Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’281.5800 0.4%  SPI 17’002 0.1%  Dow 47’195 -0.3%  DAX 23’943 -0.8%  Euro 0.9299 -0.1%  EStoxx50 5’655 -0.4%  Gold 3’960 -1.0%  Bitcoin 83’788 -2.7%  Dollar 0.8092 0.1%  Öl 64.5 -0.5% 
Top News
Diginex-Aktie bleibt volatil: KI-Plattform für nachhaltiges Wachstum
Tesla-Aktie: Norwegens Öl-Fonds plant gegen Elon Musks riesiges Aktienpaket zu stimmen
Amazon-Aktie profitiert nur zeitweise von Milliarden-Deal mit OpenAI - Analysten heben den Daumen
Alphabet-Aktie schwächer: Robotaxi-Tochter Waymo beschleunigt US-Expansion
Palantir-Aktie trotzdem tiefer: Mehr Umsatz und Gewinn
Dow Jones 30 Industrial 998313 / US2605661048

47’171.34
Pkt
-165.34
Pkt
-0.35 %
17:07:33
04.11.2025 16:45:37

Aktien New York: Gewinnmitnahmen nach Höhenflug

NEW YORK (awp international) - Nach ihrem jüngsten Rekordkurs haben die US-Aktienmärkte am Dienstag den Rückwärtsgang eingelegt. Anleger hinterfragten zunehmend die hohen Bewertungen gerade von Technologiewerten, hiess es am Markt. In den vergangenen Tagen hatte das Trendthema Künstliche Intelligenz erneut für viel Kursfantasie gesorgt. Mit den nun einsetzenden Gewinnmitnahmen befürchten Marktbeobachter eine Korrektur.

Der Dow Jones Industrial sank zuletzt um 0,2 Prozent auf 47.237 Punkte. Der S&P 500 verlor 0,5 Prozent auf 6.815 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,9 Prozent auf 25.737 Punkte abwärts. Am Vortag war der technologielastige Index noch solide in den November gestartet und hatte sich seinem erst wenige Tage alten Rekordniveau genähert.

Bei Tesla fielen die Auslieferungen im Shanghaier Werk im Oktober um fast 10 Prozent. Dies nährte Befürchtungen, dass der Elektroautobauer im laufenden Quartal mit schwierigen Absatzzahlen weltweit konfrontiert sein wird. Auch in Europa schwächelt die Nachfrage und die Aussichten in den USA sind nach dem Auslaufen der Steuervergünstigungen, die im dritten Quartal zu Rekordverkäufen beigetragen hatten, ungewiss. Die Tesla-Aktie verlor 2,3 Prozent.

Palantir-Papiere büssten zuletzt 6,0 Prozent ein. Laut dem Jefferies-Analysten Brent Thill "sprechen starke Zahlen für sich", aber die Bewertung des Datenanalyse-Spezialisten habe ein extrem anspruchsvolles Niveau erreicht. Die Palantir-Aktien hatten ihr Rekordniveau zuletzt auf mehr als 200-Dollar-Marke nach oben geschraubt, wobei ihr nicht mehr viel für eine Verdreifachung des Kurses in diesem Jahr gefehlt hatte.

Die Papiere von Spotify gaben nach vorbörslich deutlichen Gewinnen zuletzt 0,5 Prozent ab. Der Musikstreaming-Dienst kann sich über unerwartet viele neue Nutzer freuen. Laut Jason Bazinet von der Citigroup übertraf das Unternehmen im dritten Quartal mit Umsatz, Marge und dem operativen Ergebnis die Erwartungen. Auch der Ausblick auf das vierte Quartal sei stärker als gedacht.

Um 6,8 Prozent bergab ging es für die Aktien des Mobilitätsdienstleisters Uber . Das stärkste Quartalswachstum seit Ende 2023 durch unerwartet hohe Fahrdienstvermittlungen konnte die Anleger nicht überzeugen. Um 12 Prozent abwärts ging es im Reisesektor bei der Kreuzfahrt-Holding Norwegian Cruise Line nach deren Resultaten.

Unter die Räder kamen die Aktien von Sarepta Therapeutics , die nach enttäuschenden Studienergebnissen zu zwei älteren Medikamenten um 32 Prozent einbrachen. Dies warf Fragen über die Zukunft dieser Medikamente auf./edh/he

Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?

💡 Mut zur Börse in der Vorsorge!
Im Gespräch mit Versicherungsexperte Christian Jetzer geht es um die wohl spannendste Frage der privaten Altersvorsorge:
👉 Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?

Viele Schweizerinnen und Schweizer sparen weiterhin auf dem klassischen 3a-Sparkonto – trotz minimaler Zinsen und hoher Inflation. Christian Jetzer erklärt, warum Anlegen mit Wertschriften heute fast ein Muss ist, welche Renditechancen und Risiken bestehen und wie du Steuern sparen kannst.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich? | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

14:30 Julius Bär: 9.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Mercedes-Benz Group AG
10:00 UBS Logo Silber: Raus aus dem Schatten
09:28 Marktüberblick: Aixtron haussiert
09:13 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Richemont, Geberit
08:50 SMI startet verhalten in den November
03.11.25 Logo WHS Meta Aktie 2025: Starkes Wachstum & KI-Offensive – aber steigende Kosten! Lohnt sich der Einstieg?
31.10.25 Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich? | Börsentag Zürich 2025
30.10.25 Rohstoffmärkte im Wirbelwind der Weltpolitik
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’742.04 19.73 S2S3NU
Short 13’019.48 13.60 UBSP6U
Short 13’494.46 8.87 BWCSGU
SMI-Kurs: 12’281.58 04.11.2025 16:50:29
Long 11’742.80 19.73 SHFB5U
Long 11’455.59 13.45 BK5S8U
Long 10’956.18 8.71 BPOSGU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Oktober 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Oktober 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Oktober 2025 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffe im Oktober 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
