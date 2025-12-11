Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'912 -0.1%  SPI 17'744 -0.1%  Dow 47'973 -0.2%  DAX 24'245 0.5%  Euro 0.9331 -0.2%  EStoxx50 5'755 0.8%  Gold 4'231 0.1%  Bitcoin 71'608 -2.6%  Dollar 0.7947 -0.7%  Öl 61.1 -2.3% 
Analyse: Barclays Capital bewertet Givaudan-Aktie mit Overweight in neuer Analyse
EEII verschiebt Jubin-Frères-Übernahme auf 2026 - Aktie stabil
Bitcoin gibt nach: Fed-Zinssenkungshoffnung kann nicht stützen
Deutlicher Anstieg bei Erstanträgen auf US-Arbeitslosenhilfe
Lonza-Aktie verliert: Plattform Cocoon erhält FDA-Zulassung
S&P 500 998434 / US78378X1072

6’838.55
Pkt
-48.13
Pkt
-0.70 %
15:27:05
11.12.2025 15:12:36

Aktien New York Ausblick: Auf Euphorie folgt Skepsis - Oracle enttäuscht

NEW YORK (awp international) - Auf die Kursgewinne nach der Zinssenkung durch die US-Notenbank am Vortag dürfte am Donnerstag Stagnation folgen. Bei den Technologieaktien sind Gewinnmitnahmen zu erwarten, ausgelöst von schwachen Geschäftszahlen des Schwergewichts Oracle . Der technologielastige Nasdaq 100 wird kurz vor Handelsbeginn gut ein halbes Prozent tiefer taxiert. Der Dow Jones Industrial wird derweil mit 48.070 Punkten kaum unverändert berechnet.

Hatte die US-Zinssenkung am Vortag die Investoren noch erfreut, so mischen sich nun skeptische Stimmen in den Chor. Die US-Notenbank habe den Leitzins zwar wie erwartet gesenkt, doch die Entscheidung lege tiefe Risse im Offenmarktausschuss offen, schrieb Eric Winograd, Chefökonom des Investmenthauses AllianceBernstein. "Drei Gegenstimmen - zwei für ein Stillhalten, eine für einen grösseren Schritt - zeigen, wie kontrovers der weitere Kurs zwischen Inflationsbekämpfung und Wachstumsrisiken inzwischen diskutiert wird." Für die Märkte sei das Signal klar: Die Richtung stimme, aber der geldpolitische Pfad werde holpriger.

Die Aktien des Softwarekonzerns Oracle sacken vorbörslich um fast 14 Prozent ab. Der US-Softwarekonzern wächst dank stark anziehender Geschäfte mit Produkten für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) kräftig. Allerdings blieben die Wachstumsraten in diesem Bereich hinter den Erwartungen von Experten zurück. Zudem drückte die Ankündigung höherer Investitionen in KI-Datenzentren auf die Laune der Investoren.

Die Papiere von Eli Lilly gewannen vorbörslich 1 Prozent. Der Pharmakonzern wartete mit positiven Studiendaten zu einem Mittel zur Gewichtsreduzierung auf./bek/jha/

12:39 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (75%) auf Aryzta AG
11:59 Wer bringt Europas Autoindustrie wieder ins Rollen?
10:23 Roche-Papiere halten SMI in der Spur
10:04 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold  und Silber – Ein positives Jahr/Holcim – An der Spitze
09:31 Marktüberblick: Delivery Hero gesucht
10.12.25 3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Eli Lilly and Co, Alphabet & Woodward mit François Bloch
09.12.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re, Swisscom
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’445.44 19.58 BSNS9U
Short 13’721.45 13.67 S8QBLU
Short 14’228.09 8.91 BX0SPU
SMI-Kurs: 12’911.92 11.12.2025 15:10:33
Long 12’384.65 19.73 SP2B8U
Long 12’087.88 13.67 SW5B0U
Long 11’586.30 8.97 B74SQU
TUI-Aktie sinkt dennoch: Nach starken Zahlen kehrt die Dividende zurück
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Nach Anstieg vom Vortag: So schlagen sich die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS am Mittwoch
Nach US-Zinsentscheid: US-Börsen schliessen mit Gewinnen -- SMI zum Handelsende knapp im Minus -- DAX schliesst etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Marktturbulenzen: Warum die Oracle-Zahlen auch Aktien von SAP, Softbank und NVIDIA treffen unter Druck setzen
Goldsensation in China entfacht neues Interesse in der Bitcoin-Community
Goldpreis: Fed-Pressekonferenz sorgt für Hochspannung
Nach US-Zinsentscheid: SMI wenig bewegt -- DAX freundlich -- Wall Street schwächelnd erwartet -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Altcoin-Sektor mit kräftigem Plus: Das schiebt Ethereum, Solana & Co. aktuell an
Analyst rät: Diese Tipps sollten Anleger beim Traden mit Bitcoin & Co. beherzigen

Stanley Druckenmiller: Diese Aktien hielt er im 3. Quartal 2025
Stanley Druckenmiller hat im dritten Quartal 2025 einige Veränderungen im Depot seines Duquesne ...
SMI Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 49/25
Welche Aktie macht das Rennen?
KW 49: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
S&P 500 6'837.60 -0.71%

Datum Titel
15:25 Generalstreik in Portugal gegen neues Arbeitsrecht
15:20 GESAMT-ROUNDUP 2: Koalition verspricht sanierte Straßen und stabile Beiträge
15:19 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 11.12.2025 - 15.15 Uhr
15:15 ROUNDUP 2/Nato-Generalsekretär: 'Wir sind Russlands nächstes Ziel'
15:15 Aktien New York Ausblick: Auf Euphorie folgt Skepsis - Oracle enttäuscht
15:13 ROUNDUP: EZB will Kapitalregeln für Banken vereinfachen
15:11 Aktien Frankfurt: Dax schüttelt Angangsverluste ab - Erholung setzt sich fort
15:02 ROUNDUP/Bauern besorgt: Kosten steigen, Preise fallen
15:18 Nach Zinssenkung der US-Notenbank: Bitcoin gibt nach
14:52 USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen unerwartet deutlich