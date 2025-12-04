Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’894 0.3%  SPI 17’740 0.4%  Dow 47’785 -0.2%  DAX 23’894 0.9%  Euro 0.9352 0.2%  EStoxx50 5’722 0.5%  Gold 4’211 0.2%  Bitcoin 74’100 -1.1%  Dollar 0.8021 0.3%  Öl 63.5 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Alphabet A29798540Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Top News
Ausblick: Hewlett Packard Enterprise präsentiert Quartalsergebnisse
Neues MSCI-Kriterium setzt Strategy-Aktie unter Druck - Saylor widerspricht deutlich
Nestlé-Aktie höher: Nestlé und weitere Konzerne von Stadt San Francisco verklagt
Baloise-Aktie leicht fester: Helvetia Baloise baut vor allem doppelt besetzte Stabsstellen ab
Leonteq-Aktie nach Gewinnwarnung mit Kursrutsch: 2025 wird Verlust im tiefen zweistelligen Millionenbereich erwartet
Suche...

MDAX 252367 / DE0008467416

29’592.95
Pkt
266.76
Pkt
0.91 %
17:30:14
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

04.12.2025 18:00:36

Aktien Frankfurt Schluss: Im Plus - Starke Autowerte und US-Zinshoffnung

FRANKFURT (awp international) - Der Optimismus über wohl weiter sinkende Zinsen in den USA hat am Donnerstag den deutschen Aktienmarkt angetrieben. Hinzu kam eine starke Autobranche, die dem Dax Auftrieb gab. Der Leitindex stieg um 0,79 Prozent auf 23.882,03 Zähler und kommt der runden Marke von 24.000 Punkten zunehmend näher. Unter dieser konsolidiert das Börsenbarometer nun bereits seit drei Wochen.

Auch wenn sich die wichtigsten Indizes in den USA an diesem Tag "nur" stabil hielten, so haben sie dennoch ihre Scharte vom Wochenbeginn ausgewetzt. Der Weg zu den Ende Oktober beziehungsweise im November erreichten Rekordhöhen ist wieder offen. Dabei kommt der Rückenwind für Wall Street & Co laut Stratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets nach wie vor "von der Zinsseite". Schlechte Konjunkturnachrichten seien derzeit gute für die Börsen, da die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung in der kommenden Woche so noch etwas höher steige, schrieb er.

DWS-Chefvolkswirt Christian Scherrmann sieht die US-Notenbank Fed zwar in einer Zwickmühle, bleibt aber dennoch optimistisch, was einen kleinen Zinsschritt im Dezember betrifft. Er würde es aber auch verstehen, falls bis zur Sitzung im Januar gewartet werde, schrieb er. Die Fed wird am nächsten Mittwoch über das Zinsniveau entscheiden.

Der MDax gewann zum Handelsschluss 0,92 Prozent auf 29.597,02 Zähler und auch europaweit wurden Gewinne verzeichnet. Der EuroStoxx 50 stieg um 0,41 Prozent auf 5.718,08 Punkte. Ausserhalb der Euroregion legten der britische FTSE 100 und der Schweizer SMI zu.

Die stärksten Dax-Gewinner waren Autowerte. VW , BMW , Mercedes , Daimler Truck und Porsche SE legten zwischen 2,5 und 6,1 Prozent zu. Die Bank of America äusserte sich positiv zur Branche. Dabei nahm Analyst Horst Schneider eine positivere Haltung zur Aktie von Mercedes ein und stufte das Papier der Holdinggesellschaft Porsche SE auf "Buy" hoch. Kursstützend kam hinzu, dass US-Präsident Donald Trump Vorgaben für den Kraftstoffverbrauch von Autos und leichten Nutzfahrzeugen lockern will und zudem dürfte weiter helfen, dass das ab 2035 eigentlich geplante Verbrenner-Aus in Brüssel wieder gekippt werden dürfte.

Siemens Energy stiegen um 2,7 Prozent und profitierten von einer Hochstufung auf "Overweight" durch JPMorgan. Ein positiver Kommentar dieser US-Bank zu SAP verhalf der Software-Aktie zu einem Plus von 1,8 Prozent. Für die Commerzbank -Aktie ging es nach einer aufgehobenen Verkaufsempfehlung durch Goldman Sachs um 1,6 Prozent hoch.

Aurubis erreichten nach der Vorlage von Geschäftsjahreszahlen ein Rekordhoch von 123,50 Euro und legten letztlich um 3,1 Prozent auf 122,30 Euro zu. Analysten verwiesen auf den über den Markterwartungen liegenden Dividendenvorschlag des Kupferproduzenten.

Unter den kleineren Titeln stiegen Formycon nach der Bekanntgabe einer Vermarktungspartnerschaft um 10,5 Prozent.

Im Blick standen zudem die am 22. Dezember in Kraft tretenden Index-Änderungen. So wird im Dax alles beim Alten bleiben, doch im MDax werden künftig die Börsenneulinge Aumovio und TKMS vertreten sein. Gerresheimer und Hellofresh steigen daher in den Nebenwerte-Index SDax ab.

Dort werden zudem der Börsenneuling und Prothesenhersteller Ottobock sowie das Spielwarenunternehmen Tonies aufgenommen, und ausserdem noch der Biokraftstoff-Hersteller Verbio und PSI Software . Verlassen müssen den SDax LPKF , Stratec , Thyssenkrupp Nucera , Formycon, Procredit und Amadeus Fire ./ck/mis

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

13:54 Sprint Zertifikate mit Cap auf ausgewählte KI-Aktien
12:41 Julius Bär: 18.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf ams-OSRAM AG
09:19 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäischer Emissionshandel – Fortschreitende Verknappung/Logitech – Wichtige Phase
08:37 SMI-Gewinnserie gerissen
03.12.25 Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
02.12.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Logitech, Nestlé
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
SMI-Kurs: 12’893.61 04.12.2025 17:30:22
Long 10’693.16 8.57 3SSMJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

SMI nach Inflationszahlen letztlich schwächer -- DAX geht kaum verändert in den Feierabend -- US-Börsen schliessenhöher -- Anleger in Asien uneins - Börsen schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Mercedes-Aktie tiefer: Källenius führt europäische Autoindustrie erneut an
Insiderkäufe und bullishes Kursziel stützen Rheinmetall-Aktie nur kurz - RENK und HENSOLDT freundlich
Baloise-Aktie leicht fester: Helvetia Baloise baut vor allem doppelt besetzte Stabsstellen ab
Plug Power-Aktie erholt sich: NASA-Deal stärkt Perspektiven der Wasserstoff-Industrie
Bayer-Aktie im Minus: 2a-Studie mit Nierenmedikament soll starten
SoftwareONE-Aktie unter Druck: Kaderleute unter Verdacht auf Insiderhandel - Razzia in 3 Ländern
NVIDIA-Aktie im Blick: CEO Huang und Trump sprechen über mögliche Beschränkungen für KI-Chips
Leonteq-Aktie nach Gewinnwarnung mit Kursrutsch: 2025 wird Verlust im tiefen zweistelligen Millionenbereich erwartet
Vulcan Energy-Aktie dennoch leichter: Kapitalerhöhung bringt Milliarden für Zero-Carbon-Lithium

Top-Rankings

3. Quartal 2025: Diese Aktien hat Fisher Asset Management im Portfolio
Ken Fishers Investitionen
Bildquelle: IIstudio / Shutterstock.com
Auf diese Aktien setzte Bill Ackman im dritten Quartal 2025
Depot aufgedeckt
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Michael Burrys letzte Moves: So investierte der Big-Short-Star im dritten Quartal 2025
Im Depot von Starinvestor Michael Burry bleibt selten ein Stein auf dem anderen. Auch im dritten ...
Bildquelle: Jim Spellman/WireImage/Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
MDAX 29’592.95 0.91%

finanzen.net News

Datum Titel
18:11 ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Salesforce auf 'Buy' - Ziel 385 Dollar
18:10 US-Anleihen: Kursverluste
18:03 ROUNDUP: N26 schließt sich europäischer Bezahl-Wallet Wero an
18:03 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Im Plus - Starke Autowerte und US-Zinshoffnung
18:01 Koalitionspartner Hagel: Kretschmann muss Steuerplänen im Bundesrat zustimmen
18:00 Aktien Europa Schluss: Weitere Gewinne - Fokus auf starken Autowerten
18:00 Mehr Tempo bei Geothermie-Projekten
17:56 Deutsche Anleihen: Kursverluste
17:55 ROUNDUP: 'New York Times' verklagt Pentagon
17:54 ROUNDUP/Ausschuss: Bundestagswahl muss nicht neu ausgezählt werden