Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’926 0.0%  SPI 17’761 0.0%  Dow 47’517 -0.1%  DAX 24’041 -0.5%  Euro 0.9351 -0.3%  EStoxx50 5’705 -0.2%  Gold 4’203 -0.1%  Bitcoin 73’986 -1.0%  Dollar 0.8035 -0.3%  Öl 62.1 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Swiss Re12688156Helvetia Baloise46664220Idorsia36346343NVIDIA994529Rheinmetall345850
Top News
Roche-Aktie steigt: Giredestrant senkt Rückfall-Risiko bei Brustkrebs um 30 Prozent
UBS-Aktie: Präsident wohl von US-Senatorin über mögliche Sitzverlegung befragt
Nach Kursrally 2025: Kann die SoFi-Aktie ihren Höhenflug 2026 fortsetzen?
Europas Börsengewinner 2025: Wo Anleger jetzt noch einsteigen können
Goldsensation in China entfacht neues Interesse in der Bitcoin-Community
Suche...

MDAX 252367 / DE0008467416

29’704.36
Pkt
-24.69
Pkt
-0.08 %
14:45:39
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

10.12.2025 14:39:36

Aktien Frankfurt: Dax gibt vor der Zinsentscheidung in den USA nach

FRANKFURT (awp international) - Vor der US-Leitzinsentscheidung an diesem Mittwochabend gehen die Anleger am deutschen Aktienmarkt auf Nummer sicher. Der Dax sank am Nachmittag um 0,6 Prozent auf 24.029 Punkte, hat allerdings seit dem jüngsten Tief im November bei unter 23.000 Zählern kontinuierlich zugelegt. Inzwischen summiert sich das Erholungsplus auf knapp 5 Prozent, wobei am Freitag auch die runde Marke von 24.000 Punkten wieder überwunden wurde.

Der MDax der mittelgrossen Werte zeigte sich zuletzt nahezu unverändert bei 29.720 Zählern. Allgemein wurden in der Euroregion zur Wochenmitte leichte Verluste verbucht.

Eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte in der weltgrössten Volkswirtschaft gilt als ausgemacht und bereits an den Finanzmärkten eingepreist. Spannender wird daher der geldpolitische Ausblick. An diesem Abend sei "alles möglich", schrieb Chefmarktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. "Es kommt auf die Details an." Laut Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege vom Broker Robomarkets, könnten die anstehenden Nachrichten der Fed und die Reaktion der Finanzmärkte darauf die Richtung für das restliche Börsenjahr vorgeben.

Die Zinsentscheidung in den USA erfolgt in einem für die Notenbank Fed weiterhin schwierigen Umfeld, da einige wichtige Konjunkturdaten nach der teilweise Schliessung von Bundesbehörden (Shutdown) immer noch nicht veröffentlicht wurden. Zudem übt US-Präsident Donald Trump nach wie vor kräftig Druck auf die Fed aus.

An der Dax-Spitze gewannen Siemens Energy 3,2 Prozent und setzten ihren Rekordlauf fort. Das bisherige Jahresplus beläuft sich auf etwas mehr als 140 Prozent, womit der Kursgewinn der Aktie in diesem Jahr nur von Rheinmetall getoppt wird. Nordex legten im MDax um 7,0 Prozent zu und profitierten von der Aussicht des Windturbinen-Herstellers auf einen weiteren Auftrag und - wie auch Siemens Energy - von positiven Signalen vom Investorentag des US-Konkurrenten GE Vernova .

Delivery Hero sprangen um 13 Prozent hoch. Nach der jüngsten Kursschwäche zwischen Mitte September bis Mitte November prüft das MDax-Unternehmen strategische Optionen, wozu auch weitere Verkäufe zählen. Erst kürzlich hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass der Essenslieferdienst unter dem Druck mehrerer Grossaktionäre steht. Wegen der zunehmenden Konsolidierung in der Lieferbranche sei eine strategische Überprüfung durchzuführen und ein Verkauf des Unternehmens oder von Geschäftsteilen in Betracht zu ziehen, hatte es geheissen.

Für die Tui-Aktie ging es indes nach detaillierten Geschäftsjahreszahlen um 2,3 Prozent abwärts. Erstmals seit dem Existenzkampf in der Corona-Krise soll wieder eine Dividende gezahlt werden, was laut Analysten unerwartet kommt. Ansonsten nannte JPMorgan die aktuelle Geschäftsentwicklung des Touristikunternehmens durchwachsen.

Umstufungen drückten im Dax Siemens Healthineers um 1,2 Prozent, während Sartorius im MDax um 2,3 Prozent stiegen. Exane BNP äusserte sich zum europäischen Medizintechniksektor und stufte Sartorius auf "Outperform" hoch. Siemens Healthineers wurden zugleich auf "Neutral" abgestuft.

Für RTL ging es um 1,5 Prozent abwärts. Die US-Bank JPMorgan senkte die Aktie auf "Underweight" und rechnet damit, dass der Medienkonzern seine Abonnenten-Ziele für 2026 wird zurückschrauben müssen./ck/mis

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Eli Lilly and Co, Alphabet & Woodward mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Eli Lilly and Co.
NEU✅ Alphabet A
NEU✅ Woodward Inc

inklusive Rebalancing:
❌ Palo Alto Networks
❌ Microsoft
❌ Interactive Brokers

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Eli Lilly and Co, Alphabet & Woodward mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:00 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
09:16 Anleger üben sich in Zurückhaltung
08:00 3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Eli Lilly and Co, Alphabet & Woodward mit François Bloch
06:58 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – An der nächsten Hürde
09.12.25 Julius Bär: 8.80% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Anheuser-Busch InBev SA/NV
09.12.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re, Swisscom
09.12.25 SG-Marktüberblick: 09.12.2025
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’347.74 19.89 NTUBSU
Short 13’623.52 13.98 S4CBOU
Short 14’140.03 8.92 SWUB0U
SMI-Kurs: 12’926.28 10.12.2025 14:44:26
Long 12’288.20 19.59 SRZBNU
Long 12’024.31 13.90 SRKBVU
Long 11’495.29 8.89 BZDS0U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Unilever-Spin-off Magnum Ice Cream-Aktie startet an der Börse - Kurs etwas über Referenzpreis
TUI-Aktie sinkt dennoch: Nach starken Zahlen kehrt die Dividende zurück
Deutsche Telekom-Aktie dennoch tiefer: KI-Kooperation mit OpenAI
NVIDIA-Aktie etwas tiefer: Teilfreigabe für KI-Chips bringt Bewegung
BAT-Aktie verliert: British American Tobacco plant Aktienrückkauf im Wert von 1,3 Milliarden Pfund
Idorsia-Aktie schnellt hoch: Schlafmittel mit Prix Galien Bridges Award ausgezeichnet - weitere Studiendaten zu Aprocitentan veröffentlicht
ChatGPT Prognose – Ethereum, Solana und Bitcoin Hyper
Warten auf US-Zinsentscheid: SMI und DAX tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln
US-Zinsentscheid rückt näher: SMI letztlich leichter -- DAX mit Pluszeichen -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Märkte in Fernost schliessen mehrheitlich mit Verlusten

Top-Rankings

Stanley Druckenmiller: Diese Aktien hielt er im 3. Quartal 2025
Stanley Druckenmiller hat im dritten Quartal 2025 einige Veränderungen im Depot seines Duquesne ...
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
SMI Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 49/25
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 49: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
MDAX 29’708.60 -0.07%

finanzen.net News

Datum Titel
14:52 Bas sagt Jüngeren höhere Renten voraus
14:41 Aktien Frankfurt: Dax gibt vor der Zinsentscheidung in den USA nach
14:38 Litauen kauft Radhaubitzen in Frankreich
14:38 EU-Kommission will Umweltvorgaben lockern
14:37 GNW-News: Assaia sammelt 26,6 Millionen US-Dollar in Serie-B-Finanzierungsrunde, um seine globale Führungsposition im Bereich KI für den Flughafenbetrieb aus...
14:35 Exane BNP-Empfehlung treibt Rekordjagd bei HOCHTIEF-Aktie weiter
14:26 Siemens Healthineers, Sartorius und Co.: Medizintechnik-Aktien von Exane-Studie bewegt
14:21 Polen will bei Drohnenabwehr mit Deutschland kooperieren
14:07 Minister will deutsche Agrarexporte ankurbeln
14:02 Finanzaufsicht verhängt Bußgeld gegen Landesbank Helaba